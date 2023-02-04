الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد الوداد في كأس العالم للأندية

تاريخ المواجهات

بدأت لقاءات الفريقين في نهائي البطولة العربية للأندية أبطال الدوري، يوم 2 ديسمبر 1989، وتغلب الوداد بنتيجة 3/1.

وتجدد اللقاء بين الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال العرب، في شهر أبريل 2005، وفاز الهلال في السعودية بهدف نظيف للنجم سامي الجابر، وتعادلا في المغرب بنتيجة 1/1 بعدما سجل محمد الشلهوب للهلال، ومحمد مديحي للوداد، وصعد الفريق السعودي إلى نصف النهائي.

وفاز الهلال في بطولة النخبة الدولية، العام 2010 بنتيجة 1/0، ثم تقابلا في تجربة ودية، العام 2013، وفاز الهلال بنتيجة 2/0.

ويشارك الوداد للمرة الثانية في مونديال الأندية بعد ظهوره في نسخة 2017، واحتل المركز السادس بعدما خسر أمام باتشوكا المكسيكي بنتيجة 0/1، وأمام أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة 2/3.

ويشارك الهلال للمرة الثالثة في المونديال بعدما خاض مغامرته الأولى في نسخة 2019، وفاز على الترجي التونسي بنتيجة 1/0 ثم خسر أمام فلامنغو البرازيلي بنتيجة 1/3، ثم احتل المركز الرابع بالخسارة أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة 3/4 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 2/2.

وفي المشاركة الثانية بنسخة 2021، احتل أيضًا الهلال المركز الرابع بفوزه على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6/1 ثم خسارته أمام تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 0/1 ثم الخسارة أمام الأهلي المصري بنتيجة 0/4.