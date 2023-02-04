الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد الوداد في كأس العالم للأندية
تشهد منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب مواجهة عربية خالصة بين الهلال السعودي بطل آسيا والوداد المغربي بطل أفريقيا ضمن منافسات الدور الثاني للمونديال.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الهلال ضد الوداد في كأس العالم للأندية:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله)، الساعة 15:30 اليوم السبت، بتوقيت الرباط، 17:30 بتوقيت مكة المكرمة.
وتنقل المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق فهد العتيبي وأيضًا عبر قناة الرياضية المغربية (البث الأرضي) بصوت المعلق هشام فرج.
ويدير اللقاء الحكم السلفادوري إيفان بارتون والذي تم تعيينه من جانب الاتحاد الدولي (فيفا).
تاريخ المواجهات
بدأت لقاءات الفريقين في نهائي البطولة العربية للأندية أبطال الدوري، يوم 2 ديسمبر 1989، وتغلب الوداد بنتيجة 3/1.
وتجدد اللقاء بين الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال العرب، في شهر أبريل 2005، وفاز الهلال في السعودية بهدف نظيف للنجم سامي الجابر، وتعادلا في المغرب بنتيجة 1/1 بعدما سجل محمد الشلهوب للهلال، ومحمد مديحي للوداد، وصعد الفريق السعودي إلى نصف النهائي.
وفاز الهلال في بطولة النخبة الدولية، العام 2010 بنتيجة 1/0، ثم تقابلا في تجربة ودية، العام 2013، وفاز الهلال بنتيجة 2/0.
ويشارك الوداد للمرة الثانية في مونديال الأندية بعد ظهوره في نسخة 2017، واحتل المركز السادس بعدما خسر أمام باتشوكا المكسيكي بنتيجة 0/1، وأمام أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة 2/3.
ويشارك الهلال للمرة الثالثة في المونديال بعدما خاض مغامرته الأولى في نسخة 2019، وفاز على الترجي التونسي بنتيجة 1/0 ثم خسر أمام فلامنغو البرازيلي بنتيجة 1/3، ثم احتل المركز الرابع بالخسارة أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة 3/4 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 2/2.
وفي المشاركة الثانية بنسخة 2021، احتل أيضًا الهلال المركز الرابع بفوزه على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6/1 ثم خسارته أمام تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 0/1 ثم الخسارة أمام الأهلي المصري بنتيجة 0/4.
أسلحة الوداد
يبحث الوداد عن تحقيق الفوز وسط جماهيره رغم تراجع نتائج الفريق محليًا في الموسم الحالي وتغيير مدربه الحسين عموتة وتعيين التونسي مهدي النفطي.
وخاض الوداد مع النفطي 7 مباريات ببطولة الدوري منذ توليه المهمة، يوم 2 يناير الماضي، وحقق 4 انتصارات وتعادلا مرتين، ثم تلقى الفريق خسارة وحيدة.
وأعاد النفطي الصلابة الدفاعية للوداد الذي لم يستقبل أي أهداف في آخر 6 مباريات منذ الخسارة أمام شباب المحمدية بنتيجة 1/2.
وقال النفطي في تصريحات للصحفيين قبل هذه المواجهة إنه محظوظ بتدريب فريق كبير بقيمة الوداد الذي يبحث عن تحقيق إنجاز في كأس العالم، خاصة أن الجماهير المغربية تعيش طموحات كبيرة بعد أن تأهل منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم الأخيرة.
وأكد أن البعض لا يرى فريقه المرشح الأوفر حظًا لعبور عقبة الهلال، موضحًا أن هذه التكهنات لا تشغله بقدر تركيزه على المواجهة الصعبة ضد بطل آسيا الذي يضم العديد من اللاعبين المميزين.
ويغيب عن الوداد في مغامرته المونديالية لاعبه الليبي مؤيد اللافي لأسباب فنية، بجانب زهير المترجي للإصابة، ويحيى الندراني، وسامي العناب.
ويعتمد النفطي -على الأرجح- على تشكيلة تضم حارس المرمى أحمد رضا التكناوتي، وأمامه خط الدفاع بقيادة أيمن أبوالفتح، وآرسين زولا، وأمين فرحان، ويحيى عطيةالله.
ويقود خط الوسط يحيى جبران، وبجواره عبدالله حيمود، وأيوب عملود، مع ثلاثي الهجوم: محمد أوناجم، وحميد أحداد، وأيمن الحسوني.
أوراق الهلال
يتطلع الهلال لتحقيق الفوز على حساب الوداد ومواصلة المشوار نحو نصف النهائي أملًا في إنجاز أكبر خلال النسخة الحالية بعدما احتل المركز الرابع في نسختي 2019 و2021.
ويسعى الهلال إلى تجاوز آثار الخسارة المريرة على يد الفيحاء في بطولة كأس السوبر السعودي قبل السفر للمغرب.
وقال الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال، في تصريحات للصحفيين قبل المواجهة إن الوداد سيلعب على أرضه، وسيسانده جمهور كبير، ومن المتوقع أن يلعب بحماس.
وأكد أن الهلال يملك تجربة كبيرة ومسألة الحضور الجماهيري لن تؤثر على حظوظ الفريق، خاصة أن هناك لاعبين أصحاب خبرة داخل الملعب.
ويعتمد الهلال على تشكيلة تضم -على الأرجح- حارس المرمى عبدالله المعيوف، وأمامه: علي آل بليهي، وجانج هيون سو، وسعود عبدالحميد، وناصر الدوسري، في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط غوستافو كويلار، ومحمد كنو، ويمينًا أندريه كاريو، ويسارًا سالم الدوسري، مع ثنائي خط الهجوم موسى ماريغا، وأوديون إيغالو.
وقال صلاح الدين بصير نجم المنتخب المغربي الأسبق لشبكة "إرم نيوز" إن المواجهة ستكون صعبة للغاية بين فريقين مؤهلين لتحقيق الانتصار.
وأضاف: "الوداد على ملعبه وبحماس جماهيره، يستطيع الفوز، كما أنه يملك لاعبين مميزين وأصحاب خبرة مثل يحيى عطية الله، وجبران، والحارس تكناوتي".
وتابع: "الهلال أيضا لديه تجارب سابقة في مونديال الأندية، ويملك نجومًا كبارًا، على رأسهم إيغالو فهو هداف مميز، وسالم الدوسري أحد أفضل اللاعبين العرب حاليًا".