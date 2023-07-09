بقرار من جورجي جيسوس.. موسى ماريغا يغادر معسكر الهلال
قرر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال السعودي مغادرة المهاجم المالي موسى ماريغا معسكر الزعيم في النمسا اليوم الأحد.
وحسب بيان نادي الهلال عبر موقع "تويتر" فإن جيسوس قرر مغادرة كوسى ماريغا معسكر الهلال في النمسا، والعودة إلى الرياض، بقرار فني.
وأضاف أن ماريغا سيكمل برنامجه التدريبي في النادي في الرياض.
وحسب موقع "transfermarkt"فإن موسى ماريغا، البالغ من العمر 32 عاما، سجل الموسم الماضي 6 أهداف فقط في 28 مباراة في مختلف المسابقات، علما أن عقده ينتهي في 2024.
ومن المقرر أن يواجه الهلال كل من فولفسبورغ ودينامو كييف والكويت الكويتي ضمن استعدادات الزعيم للموسم المقبل.
وسيلعب الهلال مع الأهلي طرابلس الليبي في دور المجموعات من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال يوم الخميس 27 يوليو، على أن يواجه السد القطري يوم 30 يوليو.
وبعد ما نال الهلال لقب الدوري السعودي 3 مرات متتالية احتل الزعيم المركز الثالث في ترتيب الدوري المحلي الموسم الماضي، ونال لقب كأس خادم الحرمين الشريفين وخسر نهائي دوري أبطال آسيا.
وعاد جورجي جيسوس لتدريب الهلال، وتعاقد الزعيم مع لاعب الوسط البرتغال روبن نيفيز من وولفرهامبتون، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي.