مفاجأة.. الاتحاد السعودي يفاوض نجم يورو 2024
كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي وضع الإسباني نيكو ويليامز، أتلتيك بلباو الإسباني، ضمن خططه لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.
وارتبط اسم نيكو ويليامز، صاحب الـ21 عاماً، بالرحيل عن أتلتيك بلباو وسط اهتمام برشلونة وأكثر من فريق كبير آخر بضمه.
ويسعى نادي الاتحاد السعودي، إلى تعويض الموسم الصفري، الذي مر به خلال العام الماضي، وخروجه من جميع المنافسات، والفشل أيضًا في التأهل إلى أي بطولة قارية خلال الموسم الكروي الجديد.
ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي بصحيفة "عكاظ"، محمد المرحبي، فإن نجم المنتخب الإسباني نيكو ويليامز يدخل ضمن اهتمامات الاتحاد.
وأوضح المرحبي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن المدير الرياضي لنادي الاتحاد، رامون بلانيس استفسر عن مستقبل اللاعب من أجل رفع اسمه إلى لجنة الاستقطابات للسعي لتقديم عرض رسمي في الأيام المقبلة.
ويرتبط نيكو ويليامز بعقد ممتد مع أتلتيك بلباو حتى صيف عام 2027، مع شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 58 مليون يورو.
ويتألق نيكو ويليامز مع المنتخب الإسباني في بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024".
يذكر أن ويليامز خاض مع بلباو 39 مباراة في الموسم الماضي 2023-2024، وتمكن من تسجيل 8 أهداف وتقديم 19 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.