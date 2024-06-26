مفاجأة.. الاتحاد السعودي يفاوض نجم يورو 2024

وأوضح المرحبي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن المدير الرياضي لنادي الاتحاد، رامون بلانيس استفسر عن مستقبل اللاعب من أجل رفع اسمه إلى لجنة الاستقطابات للسعي لتقديم عرض رسمي في الأيام المقبلة.

ويرتبط نيكو ويليامز بعقد ممتد مع أتلتيك بلباو حتى صيف عام 2027، مع شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 58 مليون يورو.

ويتألق نيكو ويليامز مع المنتخب الإسباني في بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024".

يذكر أن ويليامز خاض مع بلباو 39 مباراة في الموسم الماضي 2023-2024، وتمكن من تسجيل 8 أهداف وتقديم 19 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.