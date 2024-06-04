مانشستر يونايتد يسعى للانقضاض على نجم ريال مدريد

وحسب صحيفة "Manchester evening news"، يهدف النادي الإنجليزي إلى استغلال تعاقد ريال مدريد مع مبابي، والتخمة العددية في خط هجوم الفريق الملكي، واستقطاب دياز للعب في صفوف اليونايتد.

وقالت الصحيفة إن إدارة مانشستر تحاول إغراء النجم المغربي بلعب دقائق أكثر مع الشياطين الحمر، خاصة بعد خوضه دقائق لعب كافية قدر تطلعاته.

كما يتطلع الفريق الإنجليزي لاستغلال الغموض الذي يلف مستقبل دياز مع ريال مدريد، الذي لم يُحسم بعد، ومحاولة إقناعه بتغيير وجهته نحو الدوري الإنجليزي.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن عرض مانشستر يونايتد ليس الوحيد؛ فهناك عدد من الأندية التي تهتم بخدمات الدولي المغربي، وتتطلع لتعزيز صفوفها، مثل آرسنال الإنجليزي وميلان الإيطالي.