حنبعل المجبري يطلب عدم المشاركة مع تونس في أمم أفريقيا

وحنبعل المجبري البالغ من العمر 20 عاما لعب مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد هذا الموسم 9 مباريات سجل فيها هدفا.

وينتهي عقد حنبعل المجبري مع مانشستر يونايتد في 30 يونيو المقبل.

يشار إلى أن حنبعل المجبري لعب 27 مباراة مع منتخب تونس الأول لم يسجل فيها وصنع هدفا.

وجاءت مشاركات حنبعل المجبري مع تونس بواقع 17 مباراة ودية و6 في تصفيات كأس أمم أفريقيا ومباراتين في أمم أفريقيا ومباراة في كل من كأس العالم وتصفيات كأس العالم.

ويشارك منتخب تونس في كأس أفريقيا في المجموعة الخامسة إلى جانب وناميبيا ومالي وجنوب أفريقيا أيام 16 و20 و24 يناير.

وسبق لمنتخب تونس أن حقق لقب كأس أفريقيا مرة وحيدة وكان ذلك في النسخة التي استضافها في 2004.