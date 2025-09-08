للتعاقد مع اسم عالمي.. كم الراتب الذي رصده الخطيب لمدرب الأهلي المصري الجديد؟

رصد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري ميزانية كبيرة للتعاقد مع مدير فني أجنبي عالمي يقود الفريق خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي تمت إقالته بعد سلسلة نتائج مخيبة.

وأنهى الأهلي ارتباطه مع ريبيرو بعد سبع مباريات فقط، إثر الخسارة أمام بيراميدز في الدوري المصري.

المدرب الإسباني، البالغ من العمر 49 عامًا، كان قد تولى المسؤولية في مايو الماضي بعقد يمتد لعامين، قبل مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، لكنه لم يترك بصمة واضحة حيث تعادل في مباراتين وخسر أمام بالميراس ليودع البطولة من الدور الأول بالنظام الجديد.

وفي الدوري المحلي، حقق الأهلي فوزًا وحيدًا على فاركو، مقابل تعادلين وخسارة أمام بيراميدز، ما أثار غضب الجماهير التي طالبت برحيل المدرب.

وأسندت الإدارة القيادة الفنية مؤقتًا إلى جهاز يقوده عماد النحاس، بمعاونة عادل مصطفى ومحمد نجيب وعبد الرحمن عيسى وأمير عبد الحميد.

الراتب المرصود للمدرب الجديد

كشف الإعلامي خالد الغندور أن الأهلي خصص ما بين 3 إلى 3.5 مليون دولار كراتب سنوي للمدير الفني الجديد.

وأشار الغندور إلى أن هذا الرقم لن تتم زيادته إلا في أضيق الحدود، في إشارة إلى رغبة الإدارة في التعاقد مع اسم عالمي دون تجاوز سقف الإنفاق المحدد.