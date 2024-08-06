رد محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، على التصريحات التي أصدرها جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، مؤخرًا بسبب رغبة الفريق الأحمر في عدم استكمال بطولة كأس مصر؛ بسبب معاناة اللاعبين من الإرهاق وتلاحم المواسم.

وكان جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، قد قال مؤخرًا في تصريحات تلفزيونية، إن النادي الأهلي استفاد من تأجيل مباريات الدوري من خلال تتويجه بدوري أبطال أفريقيا، وأكد عامر حسين، المشرف العام على المسابقات في تصريحات إعلامية، أن الأندية هي السبب في الأزمة الحالية المتعلقة بطول مدة الدوري العام.

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وكتب الجارحي، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "تصريحات غريبة وعجيبة من مسؤولي اتحاد الكرة، ولكن الحقيقة أنه لا يوجد في العالم كله لاعبون من فريق واحد خاضوا ما يقرب من 60 مباراة في موسم مع النادي والمنتخب بلا راحة".

وأضاف: "هؤلاء اللاعبون هم رأس مال الأهلي والمنتخب المصري، وهم قبل ذلك بشر، وليس من الطبيعي أن يتحملوا كل هذا الضغط".

واختتم: "ومؤجلات الأهلي جاءت وفقًا للائحة، وليست منحة من رئيس اتحاد أو عضو مجلس إدارة أو مشرف على لجنة مسابقات".

يذكر أن الأهلي يستعد لمباراته المقبلة، أمام سموحة، يوم الخميس، في لقاء مؤجل أيضًا من الجولة الـ 24، سيقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويحتاج النادي الأهلي إلى نقطة واحدة من الـ4 مباريات المتبقية له، في بطولة الدوري المصري هذا الموسم 2023-2024، لحسم اللقب رسميًّا.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 25 لقاءً، وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 13 لقاءً، وتعادل في 9 مواجهات، وخسر مثلها.