"خلال الأيام القادمة".. وعد من رئيس الأهلي السعودي بعد الخروج من كأس الملك

قدم خالد العيسى، رئيس النادي الأهلي السعودي، وعدا لجماهير الفريق الغاضبة بعد وداع "الراقي" بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء أمس الاثنين، إثر الخسارة أمام الجندل.

وفجّر فريق الجندل، أحد أندية دوري الدرجة الأولى السعودي، مفاجأة كبرى وأطاح بالأهلي من دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه عليه بنتيجة 2/1.

وطالبت عدة تقارير إعلامية بضرورة تدخل إدارة النادي بحزم لتصحيح مسار الفريق، بل طالب البعض بضرورة إقالة الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق.

وقال العيسى عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، في رسالة لجمهور "الراقي": "جماهيرنا الحبيبة أقدر مدى استيائكم وتأكدوا أننا كفريق عمل جزء منكم، ونعمل دائماً لإرضائكم وإسعادكم وتلبية طموحاتكم خلال الأيام المقبلة بإذن الله تعالى".

ولم يوضح العيسى المقصود من وراء تغريدته، فهل يستجيب لأصوات إقالة المدرب أم يبحث عن ضم صفقات جديدة للميركاتو المقبل.

ويستعد "الراقي" لـ3 مباريات حاسمة أمام القادسية يوم الجمعة المقبل، ثم الوصل الإماراتي، ثم الهلال في بطولتي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا.

ويحتل الأهلي المركز السادس في دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، فقد حقق انتصارين وتعادلًا، إضافة لهزيمة أمام الفتح، متفوقا بفارق الأهداف على القادسية الذي يأتي سابعًا.

كما استهل "الراقي" مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بانتصار مهم على حساب ضيفه بيرسبوليس الإيراني بهدف نظيف، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري.