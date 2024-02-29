تين هاغ يوجه اتهاما خطيرا للاعبي نوتنغهام فورست
وجه إيريك تين هاغ، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، اتهاما خطيرا للاعبي نوتنغهام فورست، بعد مباراة الفريقين في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وتغلب يونايتد على نوتنغهام بهدف كاسيميرو، ليصعد إلى ربع النهائي حيث سيواجه ليفربول.
من جهته، صعد ليفربول بعد فوز كبير على ساوثنهامبتون بثلاثة أهداف دون رد.
وقال تين هاغ بعد المباراة "لاعبو نوتنغهام فورست استهدفوا برونو فيرناندز تحديدا، الناس تنتقده على مواقع التواصل لكنه يتحمل الكثير من الألم".
كان برونو قد تلقى اتهامات عديدة بادعاء الإصابة على مدارة الأسبوع الماضي، بعدما شوهد يحاول خداع الحكم أمام فولهام.
وشوهد فيرناندز يعرج بعد مباراة مانشستر يونايتد ونوتنغهام فورست.
ورد نونو سانتو مدرب نوتنغهام فورست على تصريحات تين هاغ بالتأكيد على أن ذلك لم يحدث؛ إذ لم يرَ الأمر بالشكل الذي تحدث به مدرب مانشستر يونايتد.
وحقق يونايتد الفوز بهدف كاسيميرو.