تين هاغ يوجه اتهاما خطيرا للاعبي نوتنغهام فورست

من جهته، صعد ليفربول بعد فوز كبير على ساوثنهامبتون بثلاثة أهداف دون رد.

وقال تين هاغ بعد المباراة "لاعبو نوتنغهام فورست استهدفوا برونو فيرناندز تحديدا، الناس تنتقده على مواقع التواصل لكنه يتحمل الكثير من الألم".

كان برونو قد تلقى اتهامات عديدة بادعاء الإصابة على مدارة الأسبوع الماضي، بعدما شوهد يحاول خداع الحكم أمام فولهام.