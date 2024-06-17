سلوفاكيا تصنع المفاجأة وتقهر بلجيكا في يورو 2024 (فيديو)

وألغى الحكم هدفًا سجله روميلو لوكاكو في الدقيقة 56 من عمر اللقاء لصالح منتخب بلجيكا، ثم عاد لإلغاء هدف ثانٍ للاعب البلجيكي في الدقيقة 87.

وأهدر لوكاكو محاولة قريبة للمنتخب البلجيكي خلال المباراة التي شهدت سيطرة من جانب الشياطين الحمر، ولكن الدفاع الصلب للمنتخب السلوفاكي صنع الفارق.

وأثار الأداء التحكيمي جدلًا، خاصة مع لقطة إلغاء الهدف الثاني قبل النهاية بدقائق لصالح لوكاكو.