لماذا وافق الملعب التونسي على بيع نجمه خليل العياري لسان جيرمان مجانا؟

أثار لاعب الجناح التونسي خليل العياري الجدل في الأوساط الكروية في تونس بعد اقتراب انتقاله رسميا لفريق باريس سان جيرمان ساعات قليلة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الفرنسي.

وخلال شهر أغسطس الماضي، خضع العياري (20 عاما) للاختبار مع الفريق الباريسي (دون 23 عاما) تحت إشراف المدير الرياضي لويس كامبوس وخاض 3 مباريات ودية كانت إحداها تحت أنظار مدرب الفريق الأول لويس إنريكي.

وكان العياري، نجم نادي الملعب التونسي، واحدا من قائمة محدودة جدا من اللاعبين الشبان الذين أثاروا إعجاب لويس إنريكي ولويس كامبوس ليبدأ الفريق الباريسي إجراءاته لضم النجم الواعد لمنتخب تونس بشكل رسمي.

ووفقا لما أوردته تقارير قريبة من باريس سان جيرمان، تم رسميا الاتفاق بين إدارة النادي ونظيرتها في الملعب التونسي على أن ينتقل العياري إلى بطل أوروبا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد على أن يتم التعاقد معه بشكل نهائي في أعقاب موسم 2025 ـ 2026 مقابل مليون يورو.

ومن جهته، صرح محمد محجوب رئيس نادي الملعب التونسي بأن فريقه وافق على انتقال العياري إلى باريس مؤكدا أن قيمة الصفقة ستناهز مليون يورو في بداية موسم 2026 ـ 2027 بعد أن يلعب النجم الصاعد الموسم الجديد على سبيل الإعارة.

وقال الصحفي الفرنسي سيباستيان دوني من موقع "Foot Mercato" إن المفاوضات لا تزال مستمرة بين الملعب_التونسي وسان جيرمان لانضمام خليل العياري للفريق في انتظار الاتفاق على بقية تفاصيل الصفقة وتوقيع العقود قبل إغلاق الميركاتو الصيفي في فرنسا.

وأثار المبلغ الذي حدده باريس سان جيرمان للحصول على خدمات العياري جدلا واسعا وجدلا في أوساط مشجعي الملعب التونسي ومتابعي اللاعب الشاب خصوصا أن القيمة المالية التي لا تتجاوز مليون يورو (نحو 3,4 مليون دينار تونسي) بدت ضئيلة ولا تتناسب مع إمكانيات العياري الكروية كأحد المواهب الصاعدة في منتخب تونس.

واعتبر كثير من الملاحظين أن المبلغ الذي عرضة بطل أوروبا ووصيف بطل العالم 2025 لا يساوي حتى نصف قيمة خليل العياري الذي لا يبلغ من العمر أكثر من 20 عاما وهو ما يمنحه هامشا كبيرا من التطور ليكون أحد النجوم الواعدين في الدوري الفرنسي.

كما يرى هؤلاء أن انتقال العياري إلى سان جيرمان معارا في الموسم الأول دون حصول نادي الملعب التونسي على مقابل لذلك يعد ضربة لحقوق الفريق في الاستفادة ماديا من الصفقة.

ومن جهة أخرى، قالت بعض المصادر إن أزمة الديون التي يعيشها الملعب التونسي قبل مشاركته المرتقبة في كأس الكونفدرالية في 19 سبتمبر الجاري هي التي دفعت الفريق للموافقة على مبلغ مليون يورو كقيمة مالية لصفقة العياري.

وتمت دعوة العياري لمنتخب تونس الرديف يوم السبت الماضي للدخول في معسكر إعدادي قبل مواجهة مصر في مبارتين إعداديتين يومي 6 و9 سبتمبر الجاري في الإسماعيلية للتحضير للمشاركة في كأس العرب 2025 التي تقام في ديسمبر المقبل في قطر.