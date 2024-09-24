الهلال والاتحاد يصارعان المفاجآت.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يفتتح الهلال مساء اليوم الثلاثاء حملة الدفاع عن لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بمواجهة البكيرية في دور الـ32.

ويلعب الاتحاد ضد العين في نفس الدور كما يلتقي الخلود منافسه الشباب، ويواجه الفتح منافسه الجبلين.

ويخوض ريال مدريد اختبارًا جديدًا بالدوري الإسباني أمام ديبورتيفو ألافيس كما يلعب إشبيلية ضد بلد الوليد، ويواجه فالنسيا منافسه أوساسونا.

ويلعب مانشستر سيتي ضد واتفورد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية كما يواجه تشيلسي منافسه بارو، ويلتقي أستون فيلا منافسه ويكومب وندرز.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

كأس خادم الحرمين الشريفين:

البكيرية والهلال – 6:45 مساءً – SSC SPORT

الاتحاد والعين – 9:00 مساءً – SSC SPORT

الدوري الإسباني:

ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 1.

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية:

مانشستر سيتي وواتفورد – 9:45 مساءً – غير منقول بفضائيات عربية.

تشيلسي وبارو – 9:45 مساءً – غير منقول بفضائيات عربية.

ويكومب وأستون فيلا – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 5