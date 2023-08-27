مشجع يقتحم الملعب ويحتفل مع هالاند في مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد (فيديو)

وفي الوقت الذي بدا فيه البرتغالي برناردو سيلفا متفاجئا من تصرف المشجع، لم يتردد هالاند في الاحتفال معه، لكن الأخير حاول إنهاء الأمر سريعا، ورغم ذلك عاجله عناصر الأمن.

فوز مثير

حقق مانشستر سيتي الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي، بعدما فاز على شيفيلد يونايتد 2/1 في الجولة الثالثة من البريمرليغ.

وسجل هالاند الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 63 من ضربة رأسية، بعد كرة عرضية من جاك غريليش.

وتعادل جايدن بوجل لشيفيلد يونايتد في الدقيقة 85 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ونجح الإسباني رودريغو هيرنانديز في التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 88 بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويملك مانشستر سيتي 9 نقاط، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.