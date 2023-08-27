مشجع يقتحم الملعب ويحتفل مع هالاند في مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد (فيديو)
شهدت مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي حدثا طريفا باحتفال أحد مشجعي مانشستر سيتي مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.
وأضاع هالاند ضربة جزاء في الشوط الأول بعدما سدد في القائم، وفي الشوط الثاني استغل كرة عرضية من جاك غريليش ليضع الكرة في الشباك.
وخلال احتفال هالاند بالهدف، استغل أحد المشجعين قرب هالاند منه، ليقفز فوق المهاجم النرويجي ويحتفل بالهدف.
وفي الوقت الذي بدا فيه البرتغالي برناردو سيلفا متفاجئا من تصرف المشجع، لم يتردد هالاند في الاحتفال معه، لكن الأخير حاول إنهاء الأمر سريعا، ورغم ذلك عاجله عناصر الأمن.
فوز مثير
حقق مانشستر سيتي الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي، بعدما فاز على شيفيلد يونايتد 2/1 في الجولة الثالثة من البريمرليغ.
وسجل هالاند الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 63 من ضربة رأسية، بعد كرة عرضية من جاك غريليش.
وتعادل جايدن بوجل لشيفيلد يونايتد في الدقيقة 85 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
ونجح الإسباني رودريغو هيرنانديز في التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 88 بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء.
ويملك مانشستر سيتي 9 نقاط، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.