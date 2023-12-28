مفاجأة قائمة منتخب المغرب في أمم أفريقيا

وجاءت قائمة المغرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، المهدي بنعبيد.

الدفاع: أشرف حكيمي، محمد الشيبي، يحيي عطية الله، نصير مزراوي، نايف أكرد، رومان سايس، يونس عبدالحميد، شادي رياض، عبدالكبير عبقار.

الوسط: سفيان أمرابط، أسامة العزوزي، أمير ريشاريسون، أمين حارث، بلال الخنوس، سليم أملاح، عزالدين أوناحي، إسماعيل الصيباري.

الهجوم: حكيم زياش، أمين عدلي، سفيان بوفال، عبدالصمد الزلزولي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي، طارق تسيودالي.

وسبق لمنتخب المغرب التتويج مرة وحيدة بكأس أفريقيا وكان ذلك في نسخة 1976، لكنه يسعى للفوز بنسخة 2023 بعد نحو عام من احتلاله المركز الرابع في كأس العالم 2022 في قطر.