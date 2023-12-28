مفاجأة قائمة منتخب المغرب في أمم أفريقيا
كشف وليد الركراكي قائمة منتخب المغرب المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تقام في ساحل العاج.
وشهدت القائمة مفاجأة قوية بتواجدي اسم محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز، في حين تم استبعاد عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد السعودي.
وشارك حمدالله في 20 مباراة مع الاتحاد الموسم الحالي في مختلف المسابقات سجل فيها 15 هدفا وصنع 3، ورغم ذلك تم استبعاده من قائمة المغرب للمشاركة في كأس أفريقيا 2023.
ورغم سجله المميز مع الأندية لعب حمدالله 24 مباراة مع المغرب سجل فيها 6 أهداف.
أما محمد الشيبي فلعب مع بيراميدز 12 مباراة سجل فيها هدفا وصنع 3، ولعب 5 مباريات دولية سجل فيها هدفا.
وجاءت قائمة المغرب على النحو التالي:
حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، المهدي بنعبيد.
الدفاع: أشرف حكيمي، محمد الشيبي، يحيي عطية الله، نصير مزراوي، نايف أكرد، رومان سايس، يونس عبدالحميد، شادي رياض، عبدالكبير عبقار.
الوسط: سفيان أمرابط، أسامة العزوزي، أمير ريشاريسون، أمين حارث، بلال الخنوس، سليم أملاح، عزالدين أوناحي، إسماعيل الصيباري.
الهجوم: حكيم زياش، أمين عدلي، سفيان بوفال، عبدالصمد الزلزولي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي، طارق تسيودالي.
وسبق لمنتخب المغرب التتويج مرة وحيدة بكأس أفريقيا وكان ذلك في نسخة 1976، لكنه يسعى للفوز بنسخة 2023 بعد نحو عام من احتلاله المركز الرابع في كأس العالم 2022 في قطر.