الاتحاد يتلقى صدمة قبل مواجهة الهلال

ويحل اتحاد جدة ضيفًا على الهلال في تمام السابعة من مساء غدًا الجمعة، على ملعب المملكة آرينا، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي.

وتأكد غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد، عن مواجهة الهلال غدًا بسبب استمرار إصابته.

ويُعاني كريم بنزيما من شد في العضلة؛ الأمر الذي جعله يغيب عن التدريبات أمس الأربعاء واليوم الخميس.

وفضَل الأرجنتيني مارسيلو غاياردو بقاء بنزيما في جدة وعدم سفره مع الفريق إلى الرياض؛ لمنحه مزيدا من الوقت حتى لا تتفاقم الإصابة.