بالأسماء.. 7 لاعبين كانوا وراء إقالة ناغلزمان
أعلن بايرن ميونخ حامل لقب البونسدليغا إقالة مديره الفني يوليان ناغلزمان وتعيين توماس توخيل، مدرب تشيلسي السابق، بديلا له يوم الجمعة الماضي، وقد بدأ توخيل عمله بالفعل ورغم ذلك لا يزال الجدل دائرا بشأن كواليس إقالة ناغلزمان.
وكانت الهزيمة أمام باير ليفركوزن 2-1 في الدوري الألماني سببا رياضيا مباشرا لإقالته، بالنظر إلى سلسلة من النتائج التي لم تكن مقبولة من قادة النادي البافاري.
وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار إلى أن ما يصل إلى سبعة لاعبين كانت علاقتهم سيئة للغاية مع المدير الفني ما تسبب في النهاية في إقالته، لدرجة أنهم كانوا لا يتحدثون مع المدير الفني البالغ عمره 35 عاما.
وكما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رحيل نازغلزمان كان بسبب العديد من العوامل الرياضية الإضافية، لكن خلافات المدرب مع اللاعبين الستة كانت سببا مهما أيضا في قرار الإقالة.
وتقدم الصحيفة الألمانية أسماء اللاعبين الستة الذين سعدوا بقرار الإقالة وكانوا سببا حتى لو كان غير مباشر فيها. وكان بينهم جواو كانسيلو الذي اشتكى بالفعل من المدير الفني.
والحارسان مانويل نوير وزفن أولرايش هما أول لاعبين وضعتهما "بيلد" في هذه "القائمة السوداء". وكان ذلك بسبب الاستغناء عن توني تابالوفيتش مدرب حراس المرمى السابق، إذ إن هذا القرار كان بالنسبة لكليهما غير مفهوم ومنذ ذلك الحين نمت العلاقة السلبية للحارسين مع ناغلزمان.
بالإضافة إلى حراس المرمى، لم يكن لدى المدير الفني لبايرن أي علاقة مع لاعبين من العيار الثقيل مثل سيرج جنابري أو ليروي ساني أو جمال موسيالا أو ساديو ماني وفقًا لـ "بيلد".
أما اللاعب السابع فكان كانسيلو، الذي وصل إلى بايرن في يناير/كانون الثاني الماضي، ولم يكن لديه أي دور حقيقي حتى في التدريبات مما جعله يظهر غضبه وإحباطه من الوضع الذي كان يمر به في الفريق.
صحيح أنه لم يكن كل لاعبي بايرن ضد المدرب السابق، لأن ليون جوريتسكا ويوزوا كيميش قد أدليا بتصريحات عامة ضد إقالة ناغلزمان، إلا أن دوافع النادي الألماني يبدو أنها كانت أقوى حيث أنهت "عصر ناغلزمان" في بايرن ليبدأ عصر توماس توخيل.