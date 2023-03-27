بالأسماء.. 7 لاعبين كانوا وراء إقالة ناغلزمان

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار إلى أن ما يصل إلى سبعة لاعبين كانت علاقتهم سيئة للغاية مع المدير الفني ما تسبب في النهاية في إقالته، لدرجة أنهم كانوا لا يتحدثون مع المدير الفني البالغ عمره 35 عاما.

وكما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رحيل نازغلزمان كان بسبب العديد من العوامل الرياضية الإضافية، لكن خلافات المدرب مع اللاعبين الستة كانت سببا مهما أيضا في قرار الإقالة.

وتقدم الصحيفة الألمانية أسماء اللاعبين الستة الذين سعدوا بقرار الإقالة وكانوا سببا حتى لو كان غير مباشر فيها. وكان بينهم جواو كانسيلو الذي اشتكى بالفعل من المدير الفني.

والحارسان مانويل نوير وزفن أولرايش هما أول لاعبين وضعتهما "بيلد" في هذه "القائمة السوداء". وكان ذلك بسبب الاستغناء عن توني تابالوفيتش مدرب حراس المرمى السابق، إذ إن هذا القرار كان بالنسبة لكليهما غير مفهوم ومنذ ذلك الحين نمت العلاقة السلبية للحارسين مع ناغلزمان.

بالإضافة إلى حراس المرمى، لم يكن لدى المدير الفني لبايرن أي علاقة مع لاعبين من العيار الثقيل مثل سيرج جنابري أو ليروي ساني أو جمال موسيالا أو ساديو ماني وفقًا لـ "بيلد".