موعد مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي كأس العالم
ضرب منتخب البرازيل موعدا مع كرواتيا في دور الـ8 بكأس العالم 2022، بعد فوز السامبا 4/1 على كوريا الجنوبية، في حين تفوق منتخب كرواتيا بضربات الترجيح على اليابان.
وسجل منتخب البرازيل 4 أهداف في الشوط الأول على كوريا الجنوبية سجلها فينيسيوس جونيور ونيمار وريتشارليسون ولوكاس باكيتا، ليكتسح منافسه الآسيوي في أول مواجهة بينهما في كأس العالم.
وفي وقت سابق قلب منتخب كرواتيا تأخره 0/1 إلى تعادل مع اليابان، قبل أن يحتكما إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لكرواتيا (3/1)، بعد أن تصدى دومينيك ليفاكوفيتش حارس كرواتيا لثلاث ضربات ترجيح من أربع محاولات، ليقود بلاده للتأهل إلى ربع النهائي.
ومن المقرر أن يتقابل منتخب البرازيل مع كرواتيا يوم الجمعة 9 ديسمبر على استاد المدينة التعليمية.
وتقام المباراة الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 17:00 بتوقيت القاهرة.
وسبق أن تواجه منتخب البرازيل وكرواتيا مرتين في كأس العالم، وكانتا في دور المجموعات في نسختي 2006 و2014، وفاز منتخب البرازيل 1/0 ثم 3/1.
والمتأهل من مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع النهائي سيلعب في نصف النهائي مع المتأهل من مباراة الأرجنتين وهولندا.