موعد مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي كأس العالم

ضرب منتخب البرازيل موعدا مع كرواتيا في دور الـ8 بكأس العالم 2022، بعد فوز السامبا 4/1 على كوريا الجنوبية، في حين تفوق منتخب كرواتيا بضربات الترجيح على اليابان.

وسجل منتخب البرازيل 4 أهداف في الشوط الأول على كوريا الجنوبية سجلها فينيسيوس جونيور ونيمار وريتشارليسون ولوكاس باكيتا، ليكتسح منافسه الآسيوي في أول مواجهة بينهما في كأس العالم.