لماذا قد يصنع انضمام مبابي إلى ريال مدريد مشكلة لفينيسيوس ورودريغو؟
ألقت صحيفة "آس" الضوء على التصريحات التي أدلى بها فينيسيوس جونيور في حواراته للصحافة الفرنسية، التي عبر فيها عن رغبته في انضمام كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد، في الميركاتو المقبل.
وقال فينيسيوس، أمس، في تصريحات صحفية: "الجميع هنا يرغب في اللعب مع كيليان.. آمل أن يحدث ذلك يومًا ما. إنه واحد من أفضل اللاعبين، ربما الأفضل في الوقت الحالي؛ بسبب مستواه المذهل".
وقالت "آس"، في تقرير لها، اليوم السبت: "فينيسيوس يفضل وصول مبابي، حيث حافظ الثنائي على علاقة صداقة منذ أن التقيا في حفل الكرة الذهبية عام 2019، على الرغم من أن وصول مبابي يعني منافسة مباشرة لفينيسيوس، حيث إن كيليان يريد فقط اللعب على الجناح الأيسر.
وأضافت: "كلمات فينيسيوس تعيد القضية إلى الواجهة، على الرغم من أنها تحتوي على فخ للنجم البرازيلي، الذي سيتعين علينا أن نرى كيف سيتم حلها، لأن وصول مبابي سيمنح فينيسيوس منافسة مباشرة، إذ يلعب النجم الفرنسي في مركز الجناح الأيسر لفريق باريس سان جيرمان وفي منتخب فرنسا، ويريد الاستمرار في مركزه بالمستقبل".
وتابع التقرير: "هناك أيضاً مشكلة لرودريغو، نجم ريال مدريد، في حال ضم مبابي، فإن المركز المفضل لدى كيليان هو الجناح الأيسر، لكن خياره التالي هو الجناح الأيمن، حيث لعب خلال فترته الأولى في باريس سان جيرمان".
وأوضح التقرير: "مع رحيل كافاني عن باريس سان جيرمان، بدأ مبابي اللعب في الهجوم وتزايدت أرقامه التهديفية، لكنه فعل ذلك على مضض، إنه يريد اللعب في مركز أكثر تقدما، حيث يمكنه الاستلام بسهولة أكبر مع وجود مساحة أكبر أمامه لإظهار صفاته المهارية الرائعة، من البدء، والقطع، والمراوغة، والتسديد من مسافة متوسطة، وفي مدريد يعرفون رغبة كيليان، وأنه إذا انتهى به الأمر بالتوقيع مع الفريق الأبيض فستكون هناك مشكلة للمدرب، في الوقت الحالي، سواء كان أنشيلوتي أو من يحل محله".
وأشارت: "ضم مبابي دائمًا هو الرغبة الكبيرة لفلورنتينو بيريز، رئيس الميرنغي، لكن التجارب السابقة توضح أنه لا يوجد شيء مؤكد معه، لذلك يظهر النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، كخيار محتمل، إذ يعرف الأخير أن ريال مدريد يراقبه بالفعل".
وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، وذكرت العديد من التقارير أن المهاجم الفرنسي ينوي التوقيع مع ريال مدريد في يناير المقبل.
وذكرت عدة تقارير سابقة أن مبابي ضحى بجزء كبير من مكافآت التوقيع، للعودة إلى المشاركة في المباريات مع باريس هذا الموسم، والسماح له بالرحيل مجانا في الصيف المقبل.