لماذا قد يصنع انضمام مبابي إلى ريال مدريد مشكلة لفينيسيوس ورودريغو؟

ألقت صحيفة "آس" الضوء على التصريحات التي أدلى بها فينيسيوس جونيور في حواراته للصحافة الفرنسية، التي عبر فيها عن رغبته في انضمام كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد، في الميركاتو المقبل.

وقال فينيسيوس، أمس، في تصريحات صحفية: "الجميع هنا يرغب في اللعب مع كيليان.. آمل أن يحدث ذلك يومًا ما. إنه واحد من أفضل اللاعبين، ربما الأفضل في الوقت الحالي؛ بسبب مستواه المذهل".

وقالت "آس"، في تقرير لها، اليوم السبت: "فينيسيوس يفضل وصول مبابي، حيث حافظ الثنائي على علاقة صداقة منذ أن التقيا في حفل الكرة الذهبية عام 2019، على الرغم من أن وصول مبابي يعني منافسة مباشرة لفينيسيوس، حيث إن كيليان يريد فقط اللعب على الجناح الأيسر.

وأضافت: "كلمات فينيسيوس تعيد القضية إلى الواجهة، على الرغم من أنها تحتوي على فخ للنجم البرازيلي، الذي سيتعين علينا أن نرى كيف سيتم حلها، لأن وصول مبابي سيمنح فينيسيوس منافسة مباشرة، إذ يلعب النجم الفرنسي في مركز الجناح الأيسر لفريق باريس سان جيرمان وفي منتخب فرنسا، ويريد الاستمرار في مركزه بالمستقبل".

وتابع التقرير: "هناك أيضاً مشكلة لرودريغو، نجم ريال مدريد، في حال ضم مبابي، فإن المركز المفضل لدى كيليان هو الجناح الأيسر، لكن خياره التالي هو الجناح الأيمن، حيث لعب خلال فترته الأولى في باريس سان جيرمان".