أكد نادي برشلونة الإسباني رحيل لاعبه أوريول روميو عن صفوف النادي يوم الجمعة بعد تجربة لم تستمر أكثر من عام مع النادي الكتالوني.

ونشر نادي برشلونة على حسابه الرسمي في منصة "إكس" مقطع فيديو لأوريول روميو وهو يغادر فندق إقامة برشلونة في معسكره بالولايات المتحدة، ويركب سيارة للمغادرة.

كما أظهر مقطع الفيديو اللاعب الإسباني وهو يودع بالأحضان مدربه الألماني هانسي فليك ومسؤول النادي ليعلن رسميا انتهاء تجربته مع البارسا.

ووفقا للصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن روميو سينضم لنادي جيرونا الإسباني، في موسم 2024 ـ 2025 ليعود من حيث أتي في صائفة 2023.

وكان لاعب الوسط البالغ من العمر 31 عاما، انتقل في بداية الموسم الماضي إلى برشلونة، الفريق الذي بدأ معه مسيرته الكروية، ولعب في 2023 ـ 2024، 37 مباراة في كل المسابقات.