عندي كلام لكن ما عندي محام.. رد ناري من تركي العجمة على مانشيني

وجه الإعلامي الرياضي تركي العجمة انتقادات حادة إلى الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، إثر التصريحات والمبررات التي ساقها الأخير في المؤتمر الصحفي عقب التعادل مع البحرين سلبيا.

وواصل المنتخب السعودي سلسلة نتائجه السلبية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عندما سقط في فخ التعادل السلبي على ملعبه في جدة أمام نظيره البحريني، بالجولة الرابعة من الدور الثالث.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يناقش وبشكل عاجل، مصير مانشيني لحسم موقفه من البقاء أو الرحيل عن منصب مدرب منتخب السعودية خلال الفترة المقبلة.

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وفي مؤتمره الصحفي عقب نهاية المباراة، حمّل مانشيني لاعبيه مسؤولية التعادل، قائلا: "أهدرنا ضربة جزاء بجانب العديد من الفرص المحققة، نسبة الاستحواذ بلغت 87% وكنا نستحق الفوز".

وأضاف: "لو سجلنا ركلتَي الجزاء اللتين أهدرناهما أمام إندونيسيا والبحرين، لوصل رصيدنا الآن إلى 9 نقاط، لكن أوّد الإشارة إلى أننا نعاني كثيرا على المستوى الهجومي".

وهو ما رد عليه العجمي، متهكما: "لا يا شيخ يا ساتر، وحدك فكرت في هذه المعلومة أم ساعدك أحد فيها، مانشيني قد يكون مدربا عظيما لكنه ليس معنا أو في صالحنا، عندي كلام كثير ولكن ليس عندي حق المحامي".

يذكر أن منتخب السعودية رفع رصيده بهذا التعادل، إلى 5 نقاط في "المركز الثالث" بجدول ترتيب المجموعة الثالثة من التصفيات، وبفارق الأهداف عن البحرين "الرابعة" وأستراليا "الوصيفة"، و5 نقاط عن اليابان "المتصدرة".

وتحل السعودية ضيفة على أستراليا في الجولة المقبلة، وتستضيف البحرين منافستها الصين منتصف نوفمبر.

ويتأهل صاحبا أول مركزين في كل مجموعة بعد نهاية المرحلة الثالثة مباشرة إلى كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما يتقدم صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة في التصفيات.