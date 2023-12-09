ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يسقط أمام أتالانتا في مباراة مثيرة

تلقى فريق ميلان خسارة قاسية أمام نظيره أتالانتا بنتيجة (2 - 3)، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي.

وتقدم أتالانتا مرتين في النتيجة عبر مهاجمه أديمولا لوكمان في الدقيقتين 38 و55، ليرفع اللاعب النيجيري رصيده إلى 6 أهداف في الدوري هذا الموسم.

لكن ميلان أدرك التعادل مرتين الأولى برأسية للنجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو بعد ركلة ركنية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 80، أحرز لوكا يوفيتش هدف التعادل الثاني بعد تمريرة من زميله الأمريكي كريستيان بوليسيتش.