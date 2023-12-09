ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يسقط أمام أتالانتا في مباراة مثيرة
تلقى فريق ميلان خسارة قاسية أمام نظيره أتالانتا بنتيجة (2 - 3)، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي.
وتقدم أتالانتا مرتين في النتيجة عبر مهاجمه أديمولا لوكمان في الدقيقتين 38 و55، ليرفع اللاعب النيجيري رصيده إلى 6 أهداف في الدوري هذا الموسم.
لكن ميلان أدرك التعادل مرتين الأولى برأسية للنجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو بعد ركلة ركنية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.
وفي الدقيقة 80، أحرز لوكا يوفيتش هدف التعادل الثاني بعد تمريرة من زميله الأمريكي كريستيان بوليسيتش.
واحتسب حكم اللقاء 6 دقائق كوقت بدل ضائع، تعرض خلالها دافيد كالابريا مدافع ميلان للطرد لحصوله على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 93.
استغل فريق أتالانتا النقص العددي وسجل هدفا ثالثا عبر مهاجمه لويس مورييل في الدقيقة 95 بلمسة رائعة بالكعب ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة للغاية.
بهذه الخسارة فرط ميلان في سلسلة نتائجه المميزة مؤخرا بتعادل وفوزين متتاليين في آخر ثلاث جولات ليتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الثالث بعدما تلقى خسارته الرابعة هذا الموسم.
وحقق فريق أتالانتا فوزه السابع في مسابقة الدوري الإيطالي، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن فيورنتينا الذي يحل ضيفا ثقيلا على روما غدا الأحد في نفس الجولة.