بيان رسمي.. أحمد فتوح يعتذر لجون إدوارد وجمهور الزمالك (صورة)

روبيو يحذر من "عقوبات جديدة محتملة" على روسيا إذا لم يتم التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا

أحمد فتوحالمصدر: حساب أحمد فتوح على إنستغرام
إرم نيوز
إرم نيوز
17 أغسطس 2025، 1:50 م

تقدم أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك باعتذار رسمي لجماهير القلعة البيضاء ومجلس الإدارة والجهاز الفني وزملائه، وجون إداورد المدير الرياضي، مؤكداً التزامه الكامل بتصحيح أخطائه وبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة من أجل إسعاد الجماهير.

وكان فتوح قد تغيب عن الزمالك خلال الفترة الماضية، بعد خروجه من معسكر الفريق دون إذن.

وتعلل فتوح بمرض أحد أقاربه، ولكنه حضر حفلا في الساحل الشمالي، ما تسبب في تغريمه مليون جنيه مصري.

اعتذار علني

وقال فتوح في بيان نشره عبر خاصية "ستوري" بحسابه على إنستغرام": إنه يعتذر عما بدر منه في حق النادي الكبير وجماهيره الوفية، مشدداً على أنه سيبذل كل ما في وسعه ليكون عند حسن الظن، مؤكداً أن الغفران لا يغير الماضي لكنه يمنحه فرصة أفضل لصناعة مستقبل جديد وتعويض ما فاته.

وأضاف اللاعب أنه يشعر بالمسؤولية تجاه النادي واللاعبين والجماهير، متعهداً بأن يقدم الأداء الذي يليق باسم الزمالك، وأن يستعيد ثقة الجميع من خلال الجهد والعمل داخل الملعب.

ووجه فتوح شكره الخاص لمدير الكرة الذي وصفه بـ"الوالد"، مشيرًا إلى أنه تحمل الكثير من أجله خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه لن يدخر جهداً من أجل رد هذا الدعم على أرض الملعب.

 

فيما يلي بيان فتوح كاملا:

 

أتقدم لجماهيرنا الرائعة الوفية ومجلس الإدارة الموقر والمدير الرياضي المحترم وزملائي المخلصين بكامل الاعتذار عن ما بدر مني في حق نادينا الكبير العظيم وحق نفسي، وأعد الجميع بأنني سأكون عند حسن ظنكم.

وأعلم أن الغفران لن يغير الماضي، بعد أن شعرت بالسوء، لكنه سيعطيني فرصة أفضل لصنع مستقبلٍ وتعويض ما فاتني.

وأقسم بوعدي لكم بهذا، وسأبذل كل الجهد من أجل إسعادكم، ونحن في أمس الحاجة إلى دعمكم.

وشكري الخاص لمدير الكرة الوالد الذي يتحمل الكثير من أجلي.

