بعد المباراة.. لاعب كرة القدم الأمريكية يتقدم للزواج بطريقة رومانسية (فيديو)
لاعب كرة قدم أمريكية يتقدم للزواج داخل الملعبالمصدر: صحيفة ديلي ميل
إرم نيوز
إرم نيوز
08 سبتمبر 2025، 10:27 م

شهدت مباراة لكرة القدم الأمريكية واقعة لافتة بعدما تقدم أحد لاعبي فريق نبراسكا بطلب للزواج بطريقة رومانسية مع إحدى مشجعات الفريق.

وفاجئ لوك ليندنمير لاعب فريق نبراسكا إحدى المشجعات عقب تسجيله أول هدف في فوز ساحق لفريقه على حساب أكرون في دوري الجامعات لكرة القدم الأمريكية.

 وانحنى ليندنمير ليقدم خاتم الخطوبة إلى إحدى مشجعات فريقه وهو الأمر الذي نال تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المشجعة التي تقدم لها اللاعب بطلب الزواج تدعى كايلين ستوروفيتش، وهي طالبة من نبراسكا.

لاعب كرة قدم أمريكية يتقدم للزواج

وقال ليندنمير للمشجعة: "أنا متوتر للغاية.. لا أستطيع أن أفكر في مكان أفضل للقيام بذلك.. وأريد قضاء بقية حياتي معك".

وكانت كايلين ستوروفيتش في حالة ذهول قبل أن تقول "نعم" وتحضن صديقها لاعب الفريق.

 وتم استدعاء ليندنمير من قبل زملائه في الفريق للاحتفال به وسط أجواء رائعة في ملعب المباراة.

واستقبل ليندنماير ثلاث تمريرات لمسافة 44 ياردة، محققًا أول هدف له مع الفريق الذي انضم إليه مجاناً.

 وقال ليندنماير للصحفيين بعد ذلك: "في الميدان، رأيتها لأول مرة، وهناك رأيت وجهها لأول مرة. ثم التقيت بها في الكنيسة، وبمجرد أن تعرفت إليها، وقعت في حبها".

وقال اللاعب ديلان رايولا للصحفيين بعد المباراة: "أهنئ لوك ليندنمير أولًا، أتمنى أن يصبح أبًا في أقرب وقت.. كان المشهد رائعًا، لم أرَ مثله من قبل. كانت لحظة مؤثرة بلا شك".

 

 

 

