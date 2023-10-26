الادعاء السويسري يوقف التحقيق مع إنفانتينو

قالت سلطات الادعاء السويسرية اليوم الخميس إنها أوقفت التحقيقات الجنائية بحق غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بسبب تعاملاته مع المدعي العام السويسري السابق مايكل لاوبر وهو قرار أشاد به إنفانتينو باعتباره شهادة على نزاهة "الفيفا الجديد".

وانتُخب إنفانتينو رئيسًا للفيفا في 2016 عقب فضيحة فساد مدوية أطاحت بالكثير من مسؤولي اللعبة الشعبية حول العالم.

ومع ذلك، أطلقت السلطات السويسرية تحقيقًا ضد إنفانتينو نفسه في 2020 للاشتباه في انتهاك السرية وإساءة استخدام المنصب والتعاون والتواطؤ على خلفية اجتماعات عقدها مع لاوبر.

وإنهاءً للإجراءات قال ممثلو الادعاء إن تحقيقاتهم "أبطلت" هذه الشكوك.