ليفربول يحقق رقمًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي من بوابة شيفيلد
حقق نادي ليفربول رقمًا تاريخيًا غير مسبوق في الدوري الإنجليزي عندما نجح في بلوغ نسبة استحواذ قياسية على الكرة بأكثر من 83 % في مباراة شيفيلد يونايتد، الخميس .
وشهدت المباراة رقمًا تاريخيًا غير مسبوق في مسابقة الدوري الإنجليزي بعدما حقق فريق المدرب يورغن كلوب نسبة استحواذ على الكرة بلغت 83.1% مقابل 16.9 لمنافسه وهي أعلى نسبة استحواذ في تاريخ البريميرليغ منذ بداية تسجيل الاحصائيات.
وحقق زملاء محمد صلاح فوزًا صريحًا على متذيل الترتيب شيفيلد بنتيجة (3 ـ1)، ليستعيدوا صدارة الترتيب سريعًا برصيد 70 نقطة وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيهم فريق آرسنال وذلك قبل 7 جولات من نهاية السباق.
ومنح الدولي الأوروغواياني داروين التقدم لفريقه ليفربول، في الدقيقة 17 بعد خطأ فادح في إرجاع الكرة من حارس شيفيلد إيفو غربيتش قبل أن ينجح الضيوف في تعديل الكفة.
وفي الدقيقة 76 نجح ماك اليستر بتسجيل الهدف الثاني للريدز قبل أن يضيف الهولندي غاكبو الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.
وبدأ اعتماد نسبة الاستحواذ على الكرة في مباريات كرة القدم في إنجلترا في موسم 2003 ـ 2004، ولكن منذ ذلك الوقت لم يصل أي فريق إلى تحقيق نسبة الاستحواذ التي حققها ليفربول على ملعب أنفيلد في أمس الخميس.