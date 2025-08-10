بعد دخول الاتحاد ونيوم.. سعد الناصر يحدد وجهته المفضلة

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات النصر السعودي مع نظيرتها في التعاون للتعاقد مع لاعب الفريق سعد الناصر، الذي يحظى باهتمام من أندية كبرى في دوري روشن السعودي أبرزها الاتحاد ونيوم.

ودخل الناصر دائرة اهتمامات نادي النصر، في ظل رغبة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس في تدعيم مركز الظهير الأيسر بعناصر جديدة قبل انطلاق الموسم.

وحسم النصر 4 تعاقدات بشكل رسمي، في الفترة الصيفية، بالتعاقد مع عبد الملك الجابر ونادر الشراري، وضم البرتغالي جواو فيليكس، من نادي تشيلسي، ومدافع برشلونة، إينيغو مارتينيز.

وذكرت تقارير، بأن الناصر يرغب في الانتقال إلى النصر، ولكن الاتحاد هو الأكثر جدية في التحرك لحسم الصفقة، علما بأن التعاون بات قريبا من التعاقد مع لاعب وسط العميد، عبد الإله هوساوي، على سبيل الإعارة، إلا أن الصفقة لم تدخل في حيز التبادل من أجل ضم الظهير الأيسر.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "ناديي الاتحاد ونيوم هما الأعلى في العروض المالية المقدمة لنادي التعاون، ولكن العالمي قدم عرضا ماليا مع أحد اللاعبين لضم سعد الناصر، والتعاون طلب التعاقد مع البرتغالي أوتافيو، وإدارة النصر لا تمانع".

وأضاف: "أوتافيو بدوره يريد عقدا لمدة سنتين وليس سنة إعارة فقط، وهذا الأمر صعّب حسم المفاوضات مع التعاون".

وشدد العصيمي: "سعد الناصر أكد مجددا أن الرغبة الأولى هي ارتداء قميص النصر".

كما أوضحت التقارير أن التعاون يرغب في تضمين بند في العقد يمنحه الحصول على 20% من قيمة انتقال سعد الناصر إلى أي نادٍ آخر في المستقبل.

يُذكر أن الناصر قد انضم إلى التعاون في صيف 2022 على سبيل الإعارة قادما من الهلال، قبل أن يتحول عقده إلى انتقال نهائي في عام 2023.

ومنذ انضمامه، شارك الناصر في 76 مباراة رسمية بقميص التعاون في مختلف البطولات، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 8 أهداف أخرى.