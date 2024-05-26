بحفل الهلال.. عبدالرحمن بن مساعد يرفض الظهور في برنامج وليد الفراج (فيديو)

عقب عملية التتويج، رفض الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس القلعة الزرقاء الأسبق، إجراء حوار قصير مع برنامجه.

والتقى مراسل "أكشن مع وليد" بالأمير عبدالرحمن بن مساعد، وعندما رأى الأخير شعار البرنامج ابتعد رافضًا الحديث.

وقال عبدالرحمن بن مساعد: "لن تطلعوني، ما أظن وليد الفراج يطلعني"، في إشارة ربما إلى أنهم رفضوا إذاعة بعض التصريحات له سابقًا.