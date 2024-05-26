بحفل الهلال.. عبدالرحمن بن مساعد يرفض الظهور في برنامج وليد الفراج (فيديو)
شهد حفل تتويج نادي الهلال السعودي، بلقب دوري روشن، والذي أقيم على ملعب المملكة أرينا يوم الجمعة الماضي، حدثًا مثيرًا من جانب الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس "الزعيم" الأسبق.
الهلال حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم قبل 3 جولات من نهايته.
واحتفل نادي الهلال بلقب الدوري السعودي التاسع عشر في تاريخه على ملعب المملكة أرينا في العاصمة "الرياض"، بحضور وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة السعودي ياسر المسحل.
وسلّم وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قائد الهلال سلمان الفرج كأس البطولة.
عقب عملية التتويج، رفض الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس القلعة الزرقاء الأسبق، إجراء حوار قصير مع برنامجه.
والتقى مراسل "أكشن مع وليد" بالأمير عبدالرحمن بن مساعد، وعندما رأى الأخير شعار البرنامج ابتعد رافضًا الحديث.
وقال عبدالرحمن بن مساعد: "لن تطلعوني، ما أظن وليد الفراج يطلعني"، في إشارة ربما إلى أنهم رفضوا إذاعة بعض التصريحات له سابقًا.