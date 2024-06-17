مدرب إنجلترا بعد الفوز على صربيا: مررنا بمرحلة معقدة جدا

قال غاريث ساوثغيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، إنّ الجهود الدفاعية التي بذلها فريقه في شوط ثانٍ متوتر ليفوز 1-صفر على صربيا ستعود بالنفع على الفريق الذي يسعى للذهاب إلى أبعد ما يمكن في بطولة أوروبا 2024.

وبدأ منتخب إنجلترا، وصيف بطل النسخة الماضية والمدجج بالمواهب، المباراة بقوة وتقدم بعد 13 دقيقة بهدف سجله لاعب الوسط جود بيلينغهام بضربة رأس متقنة.

لكنه سمح لصربيا التي تحسنت كثيرًا في الشوط الثاني بالعودة إلى أجواء المباراة لكنها نادرًا ما بدت قريبة من التعادل.