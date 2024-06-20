الجائزة ضخمة.. مواجهة مرتقبة بين الأهلي المصري والعين الإماراتي
تلوح في الأفق مواجهة مرتقبة بين الأهلي المصري والعين الإماراتي ليست في بطولة كأس انتر كونتينتال المستحدثة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
ونقل الإعلامي القطري خالد جاسم عن صحيفة "الراية"، أن الأهلي المصري بطل أفريقيا سيواجه العين الإماراتي بطل آسيا، خلال شهر يناير المقبل على ملعب "لوسيل".
وأشار إلى أن هذه المباراة ستكون على كأس الأفرو آسيوية بين بطلي القارتين، موضحًا أن الفائز سيحصل على جائزة مالية ضخمة قدرها 3 ملايين دولار.
ويشارك الأهلي المصري والعين الإماراتي في بطولة انتر كونتينتال التابعة للفيفا نهاية العام الجاري.
ومن المنتظر أن يلعب الأهلي أو العين على أرضه في الدور الأول ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.
وقد يلعب الأهلي ضد العين حال خسارة أوكلاند في الدور الأول للبطولة المستحدثة من جانب الفيفا كبديل عن كأس العالم للأندية التي تقام كل 4 أعوام بمشاركة 32 فريقا.
ويشارك الأهلي والعين أيضًا في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في صيف 2025.