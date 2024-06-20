الجائزة ضخمة.. مواجهة مرتقبة بين الأهلي المصري والعين الإماراتي

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي أو العين على أرضه في الدور الأول ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

وقد يلعب الأهلي ضد العين حال خسارة أوكلاند في الدور الأول للبطولة المستحدثة من جانب الفيفا كبديل عن كأس العالم للأندية التي تقام كل 4 أعوام بمشاركة 32 فريقا.

ويشارك الأهلي والعين أيضًا في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في صيف 2025.