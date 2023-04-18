انتقادات لمحمد الشناوي بعد تعديه على مدافع سموحة (فيديو)
تلقى محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتقادات، إثر تلقيه بطاقة حمراء بعد الاعتداء على أحمد حكم، مدافع سموحة، خلال مباراة الفريقين أمس بالدوري المصري.
وواصل الأهلي انتصاراته وابتعد في صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد أن حقق الفوز على مضيفه سموحة 2-صفر في افتتاح مباريات الجولة الـ 26 للمسابقة، بينما أضاع الزمالك الانتصار أمام المقاولون مكتفيا بالتعادل 2-2.
ورفع الأهلي رصيده إلى 53 نقطة من 21 مباراة متصدرا بفارق خمس نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني الذي خاض 23 مباراة.
وتوقف رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز التاسع.
وأكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الشناوي حارس المرمى في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بسبب ضربه أحمد حكم.
وعلق علاء ميهوب نجم الأهلي السابق عبر قناة الأهلي: "الشناوي المفروض إنه قدوة في كل حاجة، الخطأ هيبقى حسابه قوي جداً، تخيل لو ده حصل في ماتش مصيري قدام فريق قوي؟ ده احنا كسبانين 2-0 ومفيش أي ضغط.. تصرف ملهوش أي مبرر".
وطالب ميهوب الحارس بالاعتذار للجماهير.
وأعلن الأهلي بعد المباراة مباشرة توقيع عقوبة مالية ضخمة على الحارس دون أن يذكر قيمتها.
وقال مارسيل كولر، مدرب الأهلي، بعد المباراة: "ما فعله محمد الشناوي لم يكن له أي داع، من المفترض أن يكون قدوة للاعبين بصفته كابتن الفريق ولم يكن تصرفه مقبولاً على الإطلاق".
ومن المتوقع أن يتم إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات على الأقل من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.