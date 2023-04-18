انتقادات لمحمد الشناوي بعد تعديه على مدافع سموحة (فيديو)

تلقى محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتقادات، إثر تلقيه بطاقة حمراء بعد الاعتداء على أحمد حكم، مدافع سموحة، خلال مباراة الفريقين أمس بالدوري المصري.

وواصل الأهلي انتصاراته وابتعد في صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد أن حقق الفوز على مضيفه سموحة 2-صفر في افتتاح مباريات الجولة الـ 26 للمسابقة، بينما أضاع الزمالك الانتصار أمام المقاولون مكتفيا بالتعادل 2-2.

ورفع الأهلي رصيده إلى 53 نقطة من 21 مباراة متصدرا بفارق خمس نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني الذي خاض 23 مباراة.