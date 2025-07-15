بيراميدز يوجه 4 صفعات لنادي الزمالك

تلقى نادي الزمالك بضع ضربات متتالية من نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أربكت حساباته وأفسدت بعض خططه الفنية والتسويقية.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد موسم متذبذب شهد خسارة الفريق لبطولة الدوري وفشله في التأهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الزمالك في التعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا لتدريب الفريق الأول لكرة الدم، ومن قبله عين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي.

وخلال التفاوض مع بيراميدز خلال الفترة الماضية، تلقى الزمالك 4 صفعات من الأخير.

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1. تمسك ببقاء بوبو

الزمالك حاول التفاوض مع بيراميدز لضم لاعب الوسط محمد رضا "بوبو"، بعد أن نال إعجاب الجهاز الفني الأبيض.

لكن بيراميدز رفض تمامًا فتح باب النقاش حول بيع اللاعب، وأبلغ إدارة الزمالك أن بوبو عنصر أساسي في مشروع الفريق، ولا توجد نية للتخلي عنه.

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2. رفض الاستغناء عن زلاكا

كرر بيراميدز موقفه الحاسم مجددًا، عندما طلب الزمالك ضم لاعب الوسط محمود "زلاكا".

وكان الرد قاطعًا من بيراميدز للزمالك: اللاعب ليس للبيع.

هذا الرفض حرَم الزمالك من تعزيز خط وسطه بلاعب جاهز وصاحب خبرة في الدوري المصري.

3. تدخل أفسد صفقة تبادلية مع البنك الأهلي

كان الزمالك على وشك إبرام صفقة تبادلية مع البنك الأهلي، تقضي بانتقال مصطفى شلبي إلى الأخير مقابل ضم المهاجم الشاب أحمد ربيع.

لكن بيراميدز دخل على الخط فجأة وفتح باب المفاوضات مع مصطفى شلبي؛ ما أدى إلى تعطيل الاتفاق وإرباك موقف الزمالك.

شلبي لم يُحسم مصيره حتى الآن، ما جمّد خطة الزمالك للحصول على ربيع، وهو لاعب كان النادي يعوّل عليه لتدعيم الوسط.

4. عرض مالي أفسد خطط الزمالك لثنائي الفريق

في محاولة من الزمالك لتسويق الثنائي محمد صبحي (حارس المرمى) وناصر ماهر (صانع الألعاب)، تلقى عرضًا من بيراميدز بقيمة 80 مليون جنيه فقط لضم اللاعبين معًا.

لكن العرض المالي اعتبره مسؤولو الزمالك غير مناسب، سواء لقيمة اللاعبين في السوق أو لطموحات النادي في عقد صفقات تبادلية.

وتعثرت خطط الزمالك لاستخدام صبحي وناصر في صفقات تبادلية مع أندية أخرى، أو بيعهما لتحقيق استفادة مالية أكبر.