بايرن يدخل سباق التعاقد مع "هدف برشلونة"

دخل نادي بايرن ميونخ سباق التعاقد مع هدف نادي برشلونة في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، وهو اللاعب تشافي سيمونز.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" إن نادي بايرن ميونخ أرسل عرضًا رسميًا للتعاقد مع تشافي سيمونز لاعب باريس سان جيرمان، المعار إلى لايبزيغ الألماني.

وأوضحت: "عرض بايرن ميونخ للتعاقد مع سيمونز يتضمن الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء بحوالي 65 مليون يورو".

وأشارت الشبكة إلى أن نادي لايبزيغ ما زال داخل السباق أيضا، إذ يرغب في تجديد إعارة اللاعب.