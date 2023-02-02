أهداف مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية (فيديو)
تقدم حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بهدف في شباك نظيره أوكلاند سيتي، خلال مباراة الفريقين في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية.
ويستهل الأهلي وصيف بطل قارة أفريقيا البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، اليوم الأربعاء، في الدور التمهيدي، الذي يشارك فيه الأهلي للمرة الأولى إذ كان يبدأ باستمرار من الدور التالي.
وقبيل نهاية الشوط الأول كسر الشحات جمود المباراة وأحرز الهدف الأول للأهلي من تسديدة صاروخية رائعة، فشل حارس أوكلاند في التصدي لها.
وفي الدقيقة 56 أضاف محمد شريف الهدف الثاني للأهلي من انفراد بالمرمى.
وعزز بيرسي تاو تقدم الأهلي بالهدف الخامس في الدقيقة 86، من انفراد أيضًا بالمرمى.
ولم يكن الأهلي سيشارك في البطولة بعدما خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد، بطل الدوري المغربي، لكن إقامة البطولة في المغرب منحته الفرصة للظهور في المسابقة في ظل عدم إمكانية مشاركة فريقين من بلد واحد إذ يتأهل في المعتاد بطل البلد صاحب الأرض.
ولا تعد مواجهة "أوكلاند سيتي" غريبة على الفريق إذ كانت بوابته للحصول على الميدالية البرونزية، العام 2006، بعدما تفوق عليه 2-صفر أولى مبارياته في البطولة وقتها قبل الخسارة من إنترناسيونال البرازيلي ثم الفوز على كلوب أمريكا المكسيكي.
ونجح الأهلي بتحقيق المركز الثالث في آخر نسختين في البطولة بقطر 2020 والإمارات 2021 ويأمل في السير على نفس النهج على الأقل في المغرب، وإضافة ميدالية جديدة وهو ما أكد عليه لاعبه حسين الشحات.