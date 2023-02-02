أهداف مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية (فيديو)

ويستهل الأهلي وصيف بطل قارة أفريقيا البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، اليوم الأربعاء، في الدور التمهيدي، الذي يشارك فيه الأهلي للمرة الأولى إذ كان يبدأ باستمرار من الدور التالي.

وقبيل نهاية الشوط الأول كسر الشحات جمود المباراة وأحرز الهدف الأول للأهلي من تسديدة صاروخية رائعة، فشل حارس أوكلاند في التصدي لها.

وفي الدقيقة 56 أضاف محمد شريف الهدف الثاني للأهلي من انفراد بالمرمى.

وعزز بيرسي تاو تقدم الأهلي بالهدف الخامس في الدقيقة 86، من انفراد أيضًا بالمرمى.