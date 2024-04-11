بالدرجات.. تقييم لاعبي برشلونة وباريس سان جيرمان

حقق فريق برشلونة فوزا ثمينا على حساب مضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 2/3 على ملعب حديقة الأمراء، مساء الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

تقدم برشلونة بهدف رافينيا في الدقيقة 37 وقلب باريس الطاولة بهدفين سجلهما عثمان ديمبلي وفيتينيا في الدقيقتين 48 و51.

ورد الفريق الكتالوني بهدفين سجلهما رافينيا وأندريس كريستنسن في الدقيقتين 62 و77 ليعزز حظوظ البارسا في التأهل قبل خوض لقاء الإياب على ملعبه.

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل لحسم المتأهل لنصف النهائي في مدينة برشلونة.

ولأول مرة يفوز برشلونة في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا منذ أبريل 2019 عند الفوز على مانشستر يونايتد، وهو أيضا الفوز الأول لهم دون ليونيل ميسي منذ 2008 بنفس المرحلة.