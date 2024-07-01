الخور القطري يضم المهاجم العراقي أيمن حسين

وقالت قنوات "الكاس" القطرية إن نادي الخور وقّع رسميًا، مساء اليوم الاثنين، مع مهاجم المنتخب العراقي ونادي القوة الجوية أيمن حسين.

وكشفت تقارير صحفية عراقية أن مدة العقد الذي تم توقيعه بين الطرفين هو موسم واحد قابل للتجديد.

ولم يعلن أي طرف عن القيمة المالية للعقد، إلا أن تقارير أشارت إلى أن قيمة العقد 700 ألف دولار.

وسيلتحق أيمن حسين مباشرة بفريقه القطري الجديد، بعد انتهاء مشاركته في أولمبياد باريس 2024، التي ستنطلق في يوليو المقبل.