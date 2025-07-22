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رياضة

شقيقة النني تدافع عن زوجته الجديدة (صور)

شقيقة النني تدافع عن زوجته الجديدة (صور)
محمد النني وزوجتهالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
22 يوليو 2025، 11:29 م

أثار قرار محمد النني، لاعب وسط الجزيرة الإماراتي، بغلق حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام جدلاً واسعاً.

ويخوض النني مع الجزيرة الإماراتي منذ أغسطس 2024 بعد رحيله عن صفوف آرسنال الإنجليزي.

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 وجاء قرار اللاعب المصري بعد أزمة مشتعلة بسبب أنباء حول زواجه للمرة الثانية بعد ارتباطه بزوجته الأولى على مدار أكثر من 10 أعوام.

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وظهر النني رفقة المؤثرة المغربية حنان في مقطع فيديو أثناء حضوره مباراة ببطولة السوبر المصري بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالإمارات في العام الماضي ثم نشرت الفتاة المغربية صوراً مع النني قبل إعلان زواجهما رسمياً.

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 ونشرت زوجة النني الأولى رسالة صادمة عبر حسابه بموقع إنستغرام وكتبت:" كل ما يحدث وراء ظهرك يحدث أمام الله، فهو يمهل ولا يهمل".

واشتعلت الأزمة بتفاعل حبيبة شقيقة النني عبر بيان نشرته بحسابها بموقع إنستغرام لدعم شقيقها وزوجته المغربية الجديدة.

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وكتبت شقيقة النني:" أهلاً بكم جميعاً حتى من تمنى لي الشر، الله يرزقكم ونواياكم وأنا لا أغضب نهائياً من أي كلام وأرى رسائلكم وأردت فقط توضيح نقطة بسيطة.. وكل واحد حر في حياته".

ودافعت شقيقة النني عن زوجة اللاعب الجديدة مؤكدة أنها إنسانة رائعة ومحترمة.

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 وردت زوجة النني الجديدة على رسالة شقيقته مؤكدة أنها سعيدة بهذا الحب لها ودعم زوجها وعائلته الرائعة.

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