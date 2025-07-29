القادسية يحسم صفقة مصعب الجوير.. تعرف على تفاصيل العقد

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة نادي القادسية حسمت إجراءات ضم مصعب الجوير، لاعب الهلال، بعد التوصل لاتفاق نهائي مع إدارة "الزعيم" بشأن تفاصيل الصفقة.

وكان الجوير خرج من حسابات الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني للفريق للموسم المقبل، رغم مشاركته مع "الزعيم" في بطولة كأس العالم للأندية مؤخرًا بالولايات المتحدة الأمريكية، عقب انتهاء إعارته الموسم الماضي للشباب.

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ووفقًا لِما ذكره الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، عبر حسابه على منصة "إكس"، فقد "أبدت إدارة الهلال موافقتها على بيع عقد مصعب الجوير المتبقي منه موسم واحد مقابل 57.5 مليون ريال سعودي، منها 50 مليون على دفعة واحدة للهلال + 7.5 مليون مبلغ الضريبة + نسبة من بيع عقد اللاعب لأي ناد مستقبلًا من القادسية".

ويرغب الجوير في الرحيل عن الهلال للحصول على فرصة أكبر للمشاركة والحفاظ على مكانه بالمنتخب السعودي.

ووفقًا للتقارير، فإن الجوير سيشارك في تدريبات القادسية خلال المعُسكر المقام بإسبانيا، عقب اجتياز الفحوصات الطبية اللازمة لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

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ولعب الجوير 40 مباراة بقميص الهلال سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين، أما مع الشباب فقد شارك في 48 مباراة بمختلف البطولات أسهم خلالها في 20 هدفًا ما بين تسجيل وصناعة، حيث سجل 7 أهداف وصنع 13.