حال رحيله عن الأهلي.. النادي الأقرب للتعاقد مع كهربا

يتصدر محمود عبد المنعم "كهربا"،نجم الأهلي المصري، المشهد داخل أروقة القلعة الحمراء بعد قرار ترحيله من الإمارات وعودته منفرداً إلى القاهرة بقرار تأديبي من محمد رمضان المدير الرياضي.

وأعلن الأهلي عبر بيان رسمي تغريم اللاعب أيضًا مبلغ مليون جنيه بسبب "ما بدر منه" عقب لقاء سيراميكا كليوباترا مساء الأحد الماضي في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات.

ويلتقي الأهلي منافسه التقليدي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات يوم الخميس المقبل.

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وكشفت قناة MBC MASR عن هوية النادي الأقرب للتعاقد مع كهربا قبل غلق باب القيد في الدوري المصري.

وأشارت القناة إلى أن نادي زد إف سي سيكون الأقرب لضم كهربا لتدعيم هجومه خاصة أنه تفاوض من قبل لشراء عقد اللاعب.

ولم يحسم الأهلي بشكل رسمي مصير لاعبه صاحب الـ 30 عامًا سواء بعرضه للبيع أو الإعارة.

يشار إلى أن كهربا قد انضم للأهلي في يناير 2020 في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

وتعرض كهربا لغرامة مالية تتخطى مليوني دولار أمريكي لفريقه الأسبق الزمالك بسبب كسر عقده في صيف 2019.