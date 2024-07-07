رسميًا.. الاتفاق يعلن التعاقد مع لاعب الاتحاد السعودي

أعلن نادي الاتفاق السعودي رحيل أحد لاعبي الاتحاد في الموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر منصة إكس تغريدة أعلن خلالها التعاقد مع اللاعب مد الله العليان ظهير أيمن الاتحاد.

ونشر أيضًا الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر إكس تغريدة وجه خلالها الشكر للاعب الفريق.

وانضم العليان إلى الاتحاد في يناير 2022 قادمًا من الهلال لتدعيم مركز الظهير الأيمن.

وشارك اللاعب صاحب الـ 29 عامًا بقميص الاتحاد خلال 67 مباراة، وصنع 3 أهداف لزملائه دون تسجيل أي أهداف.

وخاض العليان 31 مباراة في الموسم الماضي بواقع 2007 دقائق، ولكنه غاب عن آخر 6 مباريات في الدوري السعودي بسبب الإصابة.

وتسعى إدارة الاتحاد لإعادة ترتيب أوراق الفريق في الموسم المقبل بتدعيمات مميزة بجانب الاستغناء عن بعض اللاعبين.

وكشفت تقارير صحفية عن اقتراب المغربي عبد الرزاق حمد الله من الرحيل إلى نادي التعاون السعودي.