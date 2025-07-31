أول تصريح لجيسوس عن الهلال منذ تعيينه مدربا للنصر.. ماذا قال؟ (فيديو)

تحدث جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، للمرة الأولى عن فريقه السابق، الهلال بعد رحيله الموسم الماضي، ليفاجِئ الجميع بعودته هذا الموسم لتولي قيادة الغريم الأزلي لـ"الزعيم".

وتولى جيسوس تدريب النصر مؤخرًا، خلفًا للمدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، بعد نحو موسمين قضاهما مع الغريم التقليدي الهلال في ولايته الثانية.

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وتحدث جيسوس لوسائل الإعلام النمساوية بعد الفوز الودي على نادي تولوز الفرنسي، مساء الأربعاء.

النصر فاز (2-1) على تولوز؛ في المباراة الودية الثانية بمعسكر النمسا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2025-2026.

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ثنائية النصر ضد تولوز، جاءت عن طريق الأسطورة كريستيانو رونالدو، والمهاجم الشاب محمد مران.

وقال جيسوس في تصريحاته: "النصر أصعب تحدٍّ في مسيرتي التدريبية، لأني انتقلت من نادٍ منافس على الجانب الآخر، وهذا الأمر يصعب المهمة بكل تأكيد في الموسم الجديد".

وأضاف: "الهلال فريق عظيم، خلال عامين نجحنا في صناعة فريق كبير للغاية، لذلك سيكون التحدي صعبًا في الموسم المقبل مع النصر".

من ناحية أخرى، كشف المدرب البرتغالي المراكز التي يحتاج إليها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قبل بداية الموسم الجديد.

وأوضح: "أحتاج إلى لاعب بديل لأوتافيو، وجناح، وقلب دفاع، حققوا مطالبي بسد احتياجات الفريق".

وكان لاعب الوسط البرتغالي أوتافيو أول ضحايا جيسوس في النصر، حيث قرر مواطنه إقصاءه من الفريق قبل بداية الموسم الجديد.