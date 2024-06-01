ما حقيقة زواج محمد العويس بعد مباراة الهلال والنصر؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وصورا يزعمون أنها لمحمد العويس، حارس مرمى الهلال السعودي، وهو يحتفل بزفافه عقب نهاية مباراة فريقه ضد النصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي جمعهما، مساء الجمعة.

وتوج الحارس مع فريقه باللقب الثمين إثر فوزه على النصر 5-4 بركلات الترجيح.

أيضاً تم تداول صور للعويس عقب المباراة وهو يقف أمام عروسته في حفل الزفاف.

ولكن في حقيقة الأمر أن اللاعب عقد قرانه بالفعل العام الماضي وليس الأمس كما زعم بعضهم.