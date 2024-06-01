ما حقيقة زواج محمد العويس بعد مباراة الهلال والنصر؟
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وصورا يزعمون أنها لمحمد العويس، حارس مرمى الهلال السعودي، وهو يحتفل بزفافه عقب نهاية مباراة فريقه ضد النصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي جمعهما، مساء الجمعة.
وتوج الحارس مع فريقه باللقب الثمين إثر فوزه على النصر 5-4 بركلات الترجيح.
أيضاً تم تداول صور للعويس عقب المباراة وهو يقف أمام عروسته في حفل الزفاف.
ولكن في حقيقة الأمر أن اللاعب عقد قرانه بالفعل العام الماضي وليس الأمس كما زعم بعضهم.
وحرص العويس على توجيه التهنئة لأصدقائه عبر حسابه الخاص على منصة "إكس"، فشارك صورة للاعبين علّق عليها: "اللهم لك الحمد ختامها مسك، موسم فعلاً استثنائي باختتامه بكأس يحمل اسم مولاي الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، مبروك جماهيرنا الغالية تستاهلون الفرح، مبروك لزملائي اللاعبين والجهاز الإداري والفني والطبي. مبروك لنا ولأشقائنا في نادي النصر شرف السلام على سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-".
وحصد الهلال اللقب المحلي الثالث هذا الموسم، مواصلا تفوقه المباشر على النصر بالفوز بألقاب الدوري السعودي، والسوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين.
كما حقق الهلال البطولة رقم 69 في تاريخه، وفاز باللقب الـ 11 في كأس خادم الحرمين وللموسم الثاني على التوالي.