نجم الترجي التونسي يصدم إدارة النادي ويؤجل موقفه من تجديد العقد

كشفت مصادر قريبة من الترجي التونسي أن مجلس إدارة النادي قدم عرضا رسميا للاعب الوسط النيجيري أونيشي أوغبيلو لتمديد عقده مع الفريق لموسمين إضافيين لكنه اصطدم بموقف غريب من اللاعب ووكيل أعماله برفض العرض الأول وتأجيل الإعلان عن الموقف النهائي.

ويرتبط لاعب الارتكاز أونيشي أوغبيلو (22 عاما) بعقد مع الترجي حتى 30 يونيو 2026 بعد أن انتقل إليه قادما من نادي ناساوارا النيجيري في صيف 2023.

وبدأت إدارة الترجي في فتح ملفات تمديد عقود عدد من لاعبيها الذين ينتهي ارتباطهم مع الفريق في يونيو المقبل، على غرار النجم الجزائري يوسف بلايلي ولاعب الوسط البرازيلي يان ساس ولاعب الارتكاز الصاعد بقوة أونيشي أوغبيلو لكن أيا منهم لم يوافق حتى الآن على تمديد العقد.

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وأنهى الترجي بالفعل أزمة كبيرة كانت تشكل هاجسا قويا لدى رئيس النادي حمدي المدب، وهي أزمة تأخر عودة يوسف بلايلي، نجم الفريق الأول إلى التدريبات.

وظهر بلايلي مجددا الاثنين الماضي في تدريبات الفريق الأحمر والأصفر استعدادا للموسم الجديد، بعد أن أثار مخاوف كبرى في أوساط الفريق وبين المشجعين، نتيجة ارتباط اسمه بالعودة إلى مولودية الجزائر.

وقدم الترجي عرضين جديين لكل من أونيشي أوغبيلو ويوسف بلايلي إلا أن كلاهما طلب مهلة للتفكير، في حين رفض الاول بشكل سريع العرض المالي الذي قدمه له الترجي.

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وقالت بعض المصادر القريبة من الترجي لـ"إرم نيوز" إن أونيشي أوغبيلو الذي قاد الترجي للتتويج بكأس تونس في يونيو الماضي أمام الملعب التونسي عندما أحرز هدف المباراة النهائية، رفض العرض المالي الذي قدمه الترجي والذي يناهز نحو 500 ألف دولار سنويا (راتب شهري بـ25 ألف دولار مع منح وامتيازات أخرى).

وشارك أوغبيلو خلال موسم 2024 ـ 2025 في 30 مباراة مع الترجي في كل المسابقات بما في ذلك 3 مباريات في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، وأحرز هدفين بينهما هدفا في نهائي كأس تونس.

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ووفقا للمصادر ذاتها، يُنتظر أن يجلس مسؤولو الترجي مع أونيشي أوغبيلو ووكيل أعماله في الأسابيع المقبلة لتقديم عرض جديد ومناقشة الأمر للحصول على موافقة اللاعب النيجيري من أجل تمديد عقده حتى يونيو 2028.

ووفقا للمصادر ذاتها، سيرفع الترجي العرض المالي للاعب الوسط على أمل أن يوقع عقدا جديدا لمدة موسمين إضافيين.

ويخوض الترجي التونسي معسكرا إعداديا مغلقا في مدينة عين دراهم (شمال غرب) قبل أن يبدأ الموسم الجديد بخوض نهائي السوبر التونسي يوم 3 أغسطس 2025.

ويلعب الترجي نهائي السوبر أمام الفائز من مباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري التي تدور يوم الأحد 27 يوليو الجاري.