مفاجأة.. النصر السعودي يتفاوض مجددًا مع صديق كريستيانو رونالدو

لا يزال نادي النصر السعودي لديه الرغبة في التعاقد مع أحد أصدقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وكان النصر قد ارتبط خلال الميركاتو الصيفي الماضي بإمكانية التوقيع مع كاسيميرو، الذي ينتهي مع مانشستر يونايتد في صيف 2026، بهدف تعزيز خط وسطه بالموسم الجديد، ولكن المفاوضات فشلت.

العودة للمفاوضات مجددًا

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنه على الرغم أن كاسيميرو يملك بند خيار تمديد عقده مع اليونايتد، إلا أنه لا يزال يتلقى عروضًا مغرية، أبرزها من نادي النصر، فريق كريستيانو رونالدو.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي السعودي ما زال يسعى إلى لمّ شمله مجددًا مع كريستيانو رونالدو، الذي سبق له اللعب معه في ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وشددت على أن مسؤولي النصر سيبذلون كل جهدهم لتحقيق حلمهم بضم نجم الفريق الإنجليزي إلى قائمة الفريق، خاصة وأن مستقبل البرازيلي بات غامضا بالإضافة إلى أنه قد يكون الوقت المناسب لخوض مغامرة جديدة.

ويمتلك لاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو البالغ من العمر 33 عاما فرصة جيدة لأن يصبح واحداً من أغلى لاعبي كرة القدم في العالم.

يذكر أن كاسيميرو كان قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2022 قادما من ريال مدريد في صفقة ضخمة بلغت قيمتها نحو 70.65 مليون يورو.