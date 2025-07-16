ريال مدريد يعلن رحيل نجمه المغربي نحو ديبورتيفو ألافيس

أعلن ريال مدريد رحيل مدافعه المغربي يوسف الخديم (يوسي) إلى ديبورتيفو ألافيس لينهي اللاعب الشاب تجربة قصيرة مع الفريق الملكي كانت نسخة كأس العالم للأندية 2025 آخر فصولها.

وقال الريال في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "توصل ناديا ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس إلى اتفاق بشأن انتقال لاعبنا يوسف إلى الأخير".

وتابع: "انضم يوسف الخديم (يوسي) إلى ريال مدريد في عام 2017 وهو في الحادية عشرة من عمره، ومنذ ذلك الحين، أصبح لاعبا في فرق الشباب في ريال مدريد حتى لعب مع كاستيا في الموسم الماضي وانضم في نهاية الموسم للتدرب مع الفريق الأول".

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وختم ريال مدريد: "يتقدم نادينا بالشكر ليوسف على عمله والتزامه وتفانيه خلال فترة وجوده في ريال مدريد، ويتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من مسيرته".

ومن جانبه كشف ديبورتيفو ألافيس عن الصفقة الجديدة، مؤكدا ضم المدافع المغربي من ريال مدريد بعقد يستمر حتى يونيو 2029.

وقال ألافيس في بيان عبر موقعه على الإنترنت إن "يوسف الخديم، الظهير الأيسر، يتمتع ببنية جسدية قوية وشخصية وإمكانات هائلة، وُلد في مدريد في 7 أكتوبر 2005 وانضم إلى أكاديمية ريال مدريد للشباب".

وأضاف: "لعب يوسف الخديم في جميع فرق الناشئين بالنادي حتى أثبت جدارته كلاعب أساسي في فريق كاستيا (الفريق الثاني لريال) الموسم الماضي".

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ولعب الخديم مع منتخب المغرب تحت 20 عاما واستُدعي للمنتخب الأول في عمر 18 عاما قبل أن يشارك مع الفريق الثاني لريال، وكان ضمن قائمة تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت مؤخرا في الولايات المتحدة لكنه لم يشارك فعليا في أية مباراة.

وينضم لخديم إلى صفوف ألافيس ليخوض تجربته الأولى في دوري الدرجة الأولى (الليغا) لموسم 2025 ـ 2026 قبل أن يكمل 20 عاما من عمره.

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وخاض النجم المغربي في موسم 2024 ـ 2025 مع الفريق الثاني لريال مدريد (كاستيا) 35 من أصل 38 مباراة في الدوري الإسباني لتلك الفئة وأحرز هدفا واحدا.

ويشار إلى أن ريال مدريد تعاقد مع 3 مدافعين في فترة الانتقالات الصيفية الجارية وهم الإسبانيان ألبارو كاريراس وديان هويسين والإنجليزي ألكسندر أرنولد.