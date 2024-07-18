كانت بطولة كأس الأمم الأوروبية مؤثرة حقًّا بالنسبة للكثير من النجوم حول العالم، فمنها أعاد بعضهم اكتشاف نفسه، ومنها ظهر تألق الكثير من المواهب الشابة التي تستطيع أن تقود كرة القدم العالمية لسنوات.

وقامت صحيفة "ماركا" برصد التغير الكبير الذي حدث في حياة الكثير من نجوم المنتخب الإسباني بعد الفوز ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

حيث حصل كل لاعب على هدية إضافية بعد البطولة، تخص القيمة السوقية الخاصة به.

فيما يأتي نستعرض القيمة السوقية لأبرز نجوم المنتخب الإسباني:

لامين يامال

نجم برشلونة الذي كانت قيمته نحو 78 مليون يورو، أصبح الآن وبعد تألقه اللافت في "يورو 2024" 105 ملايين يورو.

نيكو ويليامز

نسبة زيادة ويليامز لم تكن هينة هي الأخرى، فقد زادت 12 مليون يورو في ظرف أيام بفضل ما قدمه في اليورو لتصل إلى نحو 80 مليونًا.

أوناي سيمون

حارس مرمى أتلتيك بيلباو ارتفعت قيمته من 28.4 ملايين يورو إلى 34.8 بزيادة تقدر بـ 6.4 مليون يورو.

فابيان رويز

رغم أن مشواره في باريس قضى على الكثير من قوته، فإن اليورو أعادته إلى قمة مجده، ومنحته زيادة في القيمة السوقية تبلغ نحو خمسة ملايين يورو، ليكون إجمالي قيمته نحو 47 مليونًا.

داني أولمو

ارتبط أولمو بالكثير من الأندية وشرطه الجزائي نحو 60 مليون يورو، والرائع هنا أن ذلك الشرط قريب للغاية من قيمته السوقية الجديدة التي وصلت إلى 56.1 مليون يورو بزيادة نحو خمسة ملايين يورو.

مارك كوكوريا

رغم تراجع المستويات في تشيلسي والدوري الإنجليزي، إلا أن كوكوريا في اليورو وصل إلى 26 مليون يورو من أصل 21 قبل البطولة.

روبن لو نورماند

أحد أكثر المدفعين صلابة في تلك البطولة، زادت قيمته من 33.1 مليون يورو بدلًا من 37.3 مليون.

داني فيفيان

رغم أنه لم يقدم الكثير في اليورو، فإن داني فيفان حصل على زيادة تبلغ 4 ملايين يورو ليكون إجمالي قيمته نحو 26 مليونًا.

ميكيل أويارزابال

صاحب هدف التتويج ومن غيره، ميكيل أويارزابال ارتفعت قيمته نحو 3 ملايين يورو، ليكون بإجمالي 40.5 مليون.

إيمريك لابورت

قبل أن يرتبط بريال مدريد كان لابورت مفاجأة بالنسبة لجماهير النصر السعودي في كأس الأمم الأوروبية، بمستوياته الرائعة.

قيمة لابورت زادت بنحو مليونين ونصف المليون يورو، لتكون بإجمالي 24 مليون يورو.