بث مباشر لمباراة أتلتيك بلباو وآرسنال في دوري أبطال أوروبا

يحل آرسنال الإنجليزي ضيفاً، مساء اليوم الثلاثاء، على منافسه أتلتيك بلباو الإسباني، في الجولة الأولى لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يبحث آرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا عن الفوز في بداية رحلة الفريق الأوروبية أمام بلباو بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي.

ويتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة أتلتيك بلباو ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا.

التشكيل الرسمي

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 7: مخالفة ضد آرسنال على حدود منطقة الجزاء وإنذار للاعب ديكلان رايس

رد فعل نيكو ويليامز لاعب بلباو في المدرجات على خطأ رايس

الدقيقة 10: التسلل يحرم آرسنال من محاولة قريبة

الدقيقة 14: استحواذ من بلباو دون فاعلية وتراجع لدفاع الغانرز

الدقيقة 20: كرة عرضية أبعدها دفاع من بلباو

الدقيقة 24: انطلاقة من ميرينو وتسديدة سهلة في يد الحارس

الدقيقة 30: إصابة دامية لفيكتور غيوكريس لاعب آرسنال بعد اصطدامه بزميله غابرييل ماغالهايس

الدقيقة 41: فرصة خطيرة من بلباو بتسديدة بجوار القائم

نهاية الشوط الأول بالتعادل دون أهداف

بداية أحداث الشوط الثاني

الدقيقة 49: أتلتيك بلباو يطالب بالحصول على ضربة جزاء

الدقيقة 52: تسديدة خطيرة من مادويكي ردها القائم

الدقيقة 55: تسديدة قوية من مادويكي في يد الحارس أوناي سيمون

الدقيقة 58: إيناكي ويليامز يوجه تسديدة في يد الحارس

الدقيقة 65: مشاركة لياندرو تروسارد في صفوف آرسنال على حساب غيوكريس

الدقيقة 71: غابرييل مارتينيلي يشارك على حساب إيبيرشي إيزي

الدقيقة 72: آرسنال يحرز هدف التقدم عن طريق غابرييل مارتينيلي من أول لمسة

الدقيقة 73: حارس بلباو يبعد فرصة خطيرة لآرسنال

الدقيقة 85: فرصة خطيرة من جانب بلباو أبعدها الدفاع