تيباس يزف خبرًا مفرحًا لبرشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد

طمأن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، جمهور نادي برشلونة معلنًا لهم خبرًا مفرحًا بشأن صفقاتهم في الميركاتو الصيفي الحالي قبل بداية الموسم الجديد.

وعانى برشلونة في السنوات الماضية أزمات اقتصادية متتالية، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا، حيث كانت هناك خسائر بالملايين في أرصدة النادي الكتالوني.

وهو ما جعل النادي يعاني خاصة في شراء اللاعبين، ورحل عنه العديد من النجوم، مثل: ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وأنطوان غريزمان وغيرهم لعدم استطاعتهم دفع الرواتب.

وقال خافيير تيباس، خلال حضوره "قمة الرياضة في المكسيك 2024"، ونقلت تصريحاته صحيفة "موندو ديبورتيفو": "من بين جميع السنوات الماضية، هذا هو العام الأسهل بالنسبة لهم، برشلونة يعرف ما يجب عليه فعله لضم لاعبين جدد، فهم على دراية بقواعد اللعب المالي النظيف، ويعرفون كيفية التعامل معها بشكل جيد، إنهم يخرجون من وضعهم الاقتصادي الصعب، وسنرى ما إذا كانوا سيتمكنون من حل تلك القضايا القليلة المتبقية لضم الصفقات المهمة التي ينتظرونها".

وأضاف "لقد خفض برشلونة بالفعل فاتورة رواتب الفريق الأول بشكل كبير، وهو ما يجعلهم في وضع أفضل بكثير من حيث الامتثال للضوابط المالية، إنهم يتبعون القواعد بشكل صارم، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا".

وتابع "قبل 3 سنوات، كانت تكلفة رواتب الفريق الأول في برشلونة 650 مليون يورو، بينما الآن هي 450 مليونًا، أي أقل بـ250 مليونًا، وهو رقم أصبح أكثر قابلية للتحمل بالنسبة لفريق مثل البارسا، إنهم الآن في نفس مستوى ريال مدريد من حيث فاتورة الرواتب، لكن ريال مدريد يقوم بواجباته بشكل جيد منذ سنوات عديدة، ولهذا يمكنه ضم لاعبين جدد".

وانعكست الضائقة المالية التي يعانيها برشلونة على نتائجه في الشق الرياضي، حيث خرج الفريق الأول بخفّي حنين من جميع بطولات موسم 2023-2024، ودفع الثمن المدرب تشافي هيرنانديز بعد إقالته من منصبه، وتعاقدت الإدارة مع الألماني هانزي فليك بدلًا عنه.

وكانت رابطة الدوري الإسباني كشفت مؤخرًا عن جدول مباريات الموسم، ويستهل النادي الكتالوني مشواره أمام فالنسيا في الـ18 من أغسطس على ملعب ميستايا.

وتتجه الأنظار لمباراتي الكلاسيكو أمام ريال مدريد، حيث ستقام الأولى على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة الـ11، في الـ 27 من أكتوبر 2024، على أن يكون الإياب في برشلونة لحساب الجولة الـ 35، يوم الـ11 من مايو 2025.