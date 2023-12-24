سكولز ونيفيل ينتقدان مانشستر يونايتد بعد الهزيمة من وست هام

وسجل غارود بوين ومحمد قدوس لاعبا وست هام هدفين في الشوط الثاني على استاد لندن، ليكبدا يونايتد الهزيمة 13 في جميع المسابقات هذا الموسم- وهي أكبر عدد من الهزائم للفريق قبل عيد الميلاد منذ عام 1930 عندما ودع دوري الأضواء.

وعانى يونايتد، الذي يحتل المركز الثامن ويتأخر بفارق ثماني نقاط عن المربع الذهبي، أمام المرمى وفشل في التسجيل في أربع مباريات متتالية بالمسابقات كافة للمرة الأولى منذ موسم 1992-1993.

وسجل الفريق 18 هدفا فقط في الدوري في عدد المباريات نفسه، ولم يسجل سوى شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب عددا أقل. وفي 18 مباراة بالدوري فشل يونايتد في هز الشباك في سبع.

وقال لاعب الوسط السابق سكولز لشبكة (TNT) التلفزيونية الرياضية: "لا يوجد أي تهديد للفريق. أنت تنفق الكثير من المال على اللاعبين وتتوقع منهم الكثير.

"هذا لا يحدث أيضا مع ماركوس راشفورد. أسهل شيء لمدرب كرة القدم هو الدفاع والأصعب هو تعليم اللاعبين كيفية تسجيل الأهداف".

وأضاف: "هذا يجب أن يأتي من اللاعبين. إنه نقص خطير. إنه أمر محرج، الإبداع مشكلة كبيرة".