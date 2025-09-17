خطأ سالم الدوسري يثير جنون إنزاغي (فيديو)

انفعل الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، على سالم الدوسري، قائد الفريق، خلال المواجهة التي جمعت "الزعيم" بنظيره الدحيل القطري، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

واقتنص نادي الهلال فوزا مهما على الدحيل القطري، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب المملكة آرينا، في إطار الجولة الأولى من مرحلة الدوري لمواجهات بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2025-2026.

وتقدم نادي الدحيل، بواسطة لاعبه الجزائري عادل بولبينة في الدقيقة 37، وعاد فريق الهلال وسجل هدفين متتاليين، عن طريق ثيو هيرنانديز وداروين نونيز في الدقائق 57، 67.

وبهذه النتيجة، حصد فريق الهلال، 3 نقاط أولى في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا ويحتل المركز الثالث في ترتيب مجموعة الغرب، ويتساوى مع الثنائي المتصدر بعدد نقاط الأهلي السعودي والشارقة الإماراتي.

بينما فريق الدحيل القطري، يحتل المركز العاشر في ترتيب المجموعة نفسها لأندية "غرب" في دوري أبطال آسيا دون نقاط.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر سالم الدوسري وهو يمرر الكرة برعونة إلى زميله؛ وهو ما دفع سيموني إنزاغي للانفعال على الخط الجانبي بشكل واضح على اللاعب، الذي حاول تدارك الموقف سريعا وذهب لاستلام الكرة مجددا من زميله.

وعلق الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل على اللقطة، عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلا: "طبيعي جداً يكون مستوى سالم الدوسري هكذا، طريقة اللعب وتغير هوية الهلال تحتاج وقتا ليتأقلم عليها لاعبو الفريق، أكثر من سيفتقدهم الهلال مع هذه الطريقة هما سافيتش وسالم".