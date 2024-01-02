بعد غياب عام.. نادال يعود لمنافسات الفردي بفوز مقنع

استهل رافائيل نادال عودته إلى منافسات الفردي بعد غياب نحو عام للإصابة بفوز مقنع 7-5 و6-1 على النمساوي دومينيك تيم المصنف الثالث عالميًّا سابقًا في الدور الأول لبطولة برزبين الدولية للتنس اليوم الثلاثاء.

وخضع الحائز على 22 بطولة كبرى لجراحة بالمنظار في يونيو/ حزيران الماضي بعد إصابته في عضلة أعلى الفخذ اليسرى خلال هزيمته في الدور الثاني أمام الأمريكي مكينزي مكدونالد في بطولة أستراليا المفتوحة في مطلع عام 2023.